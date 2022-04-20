Больше 22 тысяч жителей Курганской области, обратившихся за детскими пособиями, получили отказ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцам массово отказывают в назначении пособий на детей от 3 до 7 лет. Родители с жалобами обращаются к уполномоченному по правам ребенка в Курганской области Алене Лопатиной, о чем омбудсмен доложила депутатам облдумы.

«В 2021 году в Курганской области в учреждения соцзащиты региона обратился 50 581 человек, чтобы каждый месяц получать выплаты на детей от 3 до 7 лет. Получили из них 28 012, по 22 569 заявлениям пришел отказ, а это 40% заявителей. […] Сейчас ежемесячную выплату получают еще меньше заявителей — всего 19 881 семья», — пишет портал 45Ru.

Самая частая причина отказа в назначении пособия заявителям — превышение среднего дохода на каждого члена семьи установленной величины прожиточного минимума (11 895 руб). Причем, превышение может быть всего на 50-100 рублей. Также в поддержке отказывают тем, у кого нет доходов, либо имеется дополнительное имущество (несколько автомобилей, превышающий норму метраж жилья). Для расчета среднего дохода на членов семьи используется сумма годового дохода семьи до вычета налога, которую она получила за четыре месяца до обращения за пособием. Таким образом, не учитывается текущая ситуация в семье.

Выступая в облдуме, Лопатина отметила, что выросло количество жалоб на отказы в назначении детских пособий. В отдельных случаях выявлены неправомерные отказы. Омбудсмен предложила депутатам проанализировать обращения и внести предложения в Госдуму по пересмотру условий для назначения детских пособий.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков рассказал о новых пособиях для курганцев с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. На него также могут претендовать семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в регионе. В зависимости от дохода семьи, выплата может составить 50%, 75%, или 100% от величины прожиточного минимума.

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