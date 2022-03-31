Шумков рассказал о новых пособиях для курганцев с детьми

Курганцы получат новые выплаты для нуждающихся 1 мая Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о новых федеральных пособиях нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Софинансирование расходов на эти выплаты из областного бюджета составит более 80 млн рублей, говорится в telegram-канале губернатора.

«Президент подписал Указ по выплатам пособий нуждающимся семьям с детьми от 8 до 17 лет. Выплачиваться с 1 мая этого года будет пособие в размере от 50 до 100% прожиточного минимума на ребенка для семей с низкими доходами. Софинансирование областного бюджета по этим выплатам составит более 80 миллионов рублей. Выплаты пойдут через Пенсионный фонд», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

В пресс-службе правительства региона отмечают, что на новую меру поддержки могут претендовать семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в регионе — это 11 895 руб. В зависимости от дохода семьи, выплата может составить 50%, 75%, или 100% от величины прожиточного минимума. Расходы на выплату составят более 4 млрд руб. С вопросами можно обратиться по телефону: 8(3522) 42-84-99 (главное управление социальной защиты населения) и 8-800-600-0627 (контакт-центр ПФР).