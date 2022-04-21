В «Сима-ленде» выступили легендарные разведчики-нелегалы. Видео

21 апреля 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

В город приехали Андрей Безруков и Елена Вавилова Фото: предоставлено организаторами визита новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разведчики-нелегалы в отставке Елена Вавилова и Андрей Безруков прилетели в Екатеринбург, где выступили перед сотрудниками компании «Сима-ленд». Они рассказали о важности спецоперации на Украине и раскрыли геополитическую подоплеку текущих событий, передает корреспондент URA.RU. «Несколько лет назад я и представить не мог, что мы будем жить в историческое время. 100 лет назад люди делали революцию и переделали всю страну, потом мы выиграли страшную Великую Отечественную войну, но это были события, которые далеко. Сейчас мы опять делаем историю, у нас происходят эпохальные события, которые меняют весь мир», — поделился спикер мероприятия Андрей Безруков — полковник Службы внешней разведки (до 2010 года). Также на сцене выступила его коллега и соратник Елена Вавилова — тоже полковник СВР. «Любая страна, компания, семья крепки только тогда, когда в ней действительно образованные люди. Проработав много лет в разведке, мы на опыте прочувствовали, что люди — это все. Мы призываем вас стать садовниками человеческих отношений», — добавила она. Выступление спикеров несколько тысяч сотрудников «Сима-ленда» поддержали овациями. После они смогли пообщаться с гостями и получить автографы на экземплярах книги Вавиловой и Безрукова «Нетворкинг для разведчиков. Как извлечь пользу из любого знакомства». Руководство «Сима-ленда» не первый раз проводит мероприятия по поддержке патриотического духа сотрудников. В начале марта в компании прошел флешмоб в поддержку Путина, еще через несколько недель на сцене выступил шахматист Сергей Карякин, который поддержал спецоперацию. Спецоперация вооруженных сил РФ на Украине началась 24 февраля. Помимо денацификации и демилитаризации территории российские военные помогают жителям Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Украинская сторона применяет такую же тактику и к гражданам из других территорий — уже во время спецоперации сообщалось о случаях обстрела украинцев, стоящих за гуманитарной помощью. Российские представители неоднократно встречались с украинской стороной за столом переговоров. Москва передала Киеву проект документа об урегулировании ситуации, но Украина затягивает с ответом. Из-за этого Россия больше не доверяет украинским переговорщикам, заявила представитель МИД Мария Захарова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Разведчики-нелегалы в отставке Елена Вавилова и Андрей Безруков прилетели в Екатеринбург, где выступили перед сотрудниками компании «Сима-ленд». Они рассказали о важности спецоперации на Украине и раскрыли геополитическую подоплеку текущих событий, передает корреспондент URA.RU. «Несколько лет назад я и представить не мог, что мы будем жить в историческое время. 100 лет назад люди делали революцию и переделали всю страну, потом мы выиграли страшную Великую Отечественную войну, но это были события, которые далеко. Сейчас мы опять делаем историю, у нас происходят эпохальные события, которые меняют весь мир», — поделился спикер мероприятия Андрей Безруков — полковник Службы внешней разведки (до 2010 года). Также на сцене выступила его коллега и соратник Елена Вавилова — тоже полковник СВР. «Любая страна, компания, семья крепки только тогда, когда в ней действительно образованные люди. Проработав много лет в разведке, мы на опыте прочувствовали, что люди — это все. Мы призываем вас стать садовниками человеческих отношений», — добавила она. Выступление спикеров несколько тысяч сотрудников «Сима-ленда» поддержали овациями. После они смогли пообщаться с гостями и получить автографы на экземплярах книги Вавиловой и Безрукова «Нетворкинг для разведчиков. Как извлечь пользу из любого знакомства». Руководство «Сима-ленда» не первый раз проводит мероприятия по поддержке патриотического духа сотрудников. В начале марта в компании прошел флешмоб в поддержку Путина, еще через несколько недель на сцене выступил шахматист Сергей Карякин, который поддержал спецоперацию. Спецоперация вооруженных сил РФ на Украине началась 24 февраля. Помимо денацификации и демилитаризации территории российские военные помогают жителям Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Украинская сторона применяет такую же тактику и к гражданам из других территорий — уже во время спецоперации сообщалось о случаях обстрела украинцев, стоящих за гуманитарной помощью. Российские представители неоднократно встречались с украинской стороной за столом переговоров. Москва передала Киеву проект документа об урегулировании ситуации, но Украина затягивает с ответом. Из-за этого Россия больше не доверяет украинским переговорщикам, заявила представитель МИД Мария Захарова.