Погода ухудшилась 21 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 21 апреля прошел град. Об этом URA.RU сообщил читатель, пожелавший остаться анонимным.

«Вышел на улицу, а там идет град. Знал, что сегодня должен пройти дождь, но не думал, что будет такой сильный», — рассказал читатель.

На видео, присланном читателем, можно увидеть осадки не только в виде дождя, но и града. На сайте Гидрометцентра России указано, что сегодня в Кургане пройдет небольшой дождь.

Ранее сообщалось, что смешанные осадки пройдут в городе ночью с 20 на 21 апреля. В ночь с 21 на 22 апреля температура воздуха может понизиться до -5 градусов. Ожидается, что 21 апреля в Кургане будет самая низкая температура воздуха на неделе.

Обновлено в 14:37 по уральскому времени:

«На видео видно снежную крупу. Это не град. Крупа чаще всего выпадает ранней весной и поздней осенью при неустойчивой погоде. Для выпадения града еще нет условий. Нужна высокая температура и мощная кучево-дождевая облачность, где этот град зарождается, а такая облачность появится ближе к лету», — объяснил URA.RU синоптик-любитель Илья Винштейн.