В Кургане после дождя пройдут заморозки

19 апреля 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

В городе похолодает до -4 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в ночь с 21 на 22 апреля ожидается похолодание до -4 градусов, а до этого в городе пройдут дожди. Данная информация размещена на сайте Гидрометцентра России. «Четверг 21 апреля — пятница 22 апреля. <…> Ночь, минимальная температура: -4 градуса», — указано на сайте. По данным синоптиков, со вторника по четверг в городе пройдут небольшие дожди. Ночью с 20 на 21 апреля в городе ожидаются смешанные осадки. 22 апреля, по данным, указанным на сайте, днем может потеплеть до +6 градусов. По информации синоптиков, это будет самый холодный день на неделе. 15 апреля в Кургане температура воздуха поднялась до +26,3 градуса. Синоптик-любитель Илья Винштейн заявил, что это был новый абсолютный максимум температуры в городе для 15 апреля. Предыдущий рекорд этого дня зафиксировали в 1973 году. Тогда температура воздуха поднялась до +24,5 градуса. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Кургане в ночь с 21 на 22 апреля ожидается похолодание до -4 градусов, а до этого в городе пройдут дожди. Данная информация размещена на сайте Гидрометцентра России. «Четверг 21 апреля — пятница 22 апреля. <…> Ночь, минимальная температура: -4 градуса», — указано на сайте. По данным синоптиков, со вторника по четверг в городе пройдут небольшие дожди. Ночью с 20 на 21 апреля в городе ожидаются смешанные осадки. 22 апреля, по данным, указанным на сайте, днем может потеплеть до +6 градусов. По информации синоптиков, это будет самый холодный день на неделе. 15 апреля в Кургане температура воздуха поднялась до +26,3 градуса. Синоптик-любитель Илья Винштейн заявил, что это был новый абсолютный максимум температуры в городе для 15 апреля. Предыдущий рекорд этого дня зафиксировали в 1973 году. Тогда температура воздуха поднялась до +24,5 градуса.