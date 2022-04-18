18 апреля 2022

В Кургане после дождя пройдут заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, снег, рябина, иней, погода, заморозки, заморозки, холод, похолодание
В городе похолодает до -4 градусов Фото:

В Кургане в ночь с 21 на 22 апреля ожидается похолодание до -4 градусов, а до этого в городе пройдут дожди. Данная информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

«Четверг 21 апреля — пятница 22 апреля. <…> Ночь, минимальная температура: -4 градуса», — указано на сайте.

По данным синоптиков, со вторника по четверг в городе пройдут небольшие дожди. Ночью с 20 на 21 апреля в городе ожидаются смешанные осадки. 22 апреля, по данным, указанным на сайте, днем может потеплеть до +6 градусов. По информации синоптиков, это будет самый холодный день на неделе.

15 апреля в Кургане температура воздуха поднялась до +26,3 градуса. Синоптик-любитель Илья Винштейн заявил, что это был новый абсолютный максимум температуры в городе для 15 апреля. Предыдущий рекорд этого дня зафиксировали в 1973 году. Тогда температура воздуха поднялась до +24,5 градуса.

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В Кургане в ночь с 21 на 22 апреля ожидается похолодание до -4 градусов, а до этого в городе пройдут дожди. Данная информация размещена на сайте Гидрометцентра России. «Четверг 21 апреля — пятница 22 апреля. <…> Ночь, минимальная температура: -4 градуса», — указано на сайте. По данным синоптиков, со вторника по четверг в городе пройдут небольшие дожди. Ночью с 20 на 21 апреля в городе ожидаются смешанные осадки. 22 апреля, по данным, указанным на сайте, днем может потеплеть до +6 градусов. По информации синоптиков, это будет самый холодный день на неделе. 15 апреля в Кургане температура воздуха поднялась до +26,3 градуса. Синоптик-любитель Илья Винштейн заявил, что это был новый абсолютный максимум температуры в городе для 15 апреля. Предыдущий рекорд этого дня зафиксировали в 1973 году. Тогда температура воздуха поднялась до +24,5 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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