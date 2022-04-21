Комик Павел Воля отменил концерты в Челябинске и Екатеринбурге

21 апреля 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

В июне артист обещает выступить с новой программой Фото: Личная страница Павла Воли в Instagram Комик Павел Воля отменил свой концерты в Челябинске и Екатеринбурге без объяснения причин. Организаторы шоу попросили у зрителей извинения за доставленные неудобства. «Концерт Павла Воли, запланированный к проведению в Челябинске на 20 апреля 2022 года, переносится на 2 июня 2022 года. Все ранее приобретенные билеты действительны. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в заявлении на сайте «Кассы.ру». Подобным образом артист перенес свое выступление в Екатеринбурге. Сорвавшийся концерт с 19 апреля перенесли на 3 июня. Организаторы уверяют, что один из самых дерзких резидентов Comedy Club выступит с новой программой. «На концерте вы услышите новые монологи на самые важные темы, волнующие современное общество, и, конечно же, шутки, приправленные крепким словцом. Именно вы услышите новую программу», — говорится на сайте «Кассы.ру» в Екатеринбурге. В Екатеринбурге стоимость билета на концерт Павла Воли составляет от 2,5 до 5,6 тыс. рублей. В Челябинске билеты на выступление комика стоят дешевле — от 1,8 до 5 тыс. рублей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

Комик Павел Воля отменил свой концерты в Челябинске и Екатеринбурге без объяснения причин. Организаторы шоу попросили у зрителей извинения за доставленные неудобства. «Концерт Павла Воли, запланированный к проведению в Челябинске на 20 апреля 2022 года, переносится на 2 июня 2022 года. Все ранее приобретенные билеты действительны. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в заявлении на сайте «Кассы.ру». Подобным образом артист перенес свое выступление в Екатеринбурге. Сорвавшийся концерт с 19 апреля перенесли на 3 июня. Организаторы уверяют, что один из самых дерзких резидентов Comedy Club выступит с новой программой. «На концерте вы услышите новые монологи на самые важные темы, волнующие современное общество, и, конечно же, шутки, приправленные крепким словцом. Именно вы услышите новую программу», — говорится на сайте «Кассы.ру» в Екатеринбурге. В Екатеринбурге стоимость билета на концерт Павла Воли составляет от 2,5 до 5,6 тыс. рублей. В Челябинске билеты на выступление комика стоят дешевле — от 1,8 до 5 тыс. рублей.