Комик Павел Воля отменил концерты в Челябинске и Екатеринбурге

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Павел Воля, воля павел
В июне артист обещает выступить с новой программой Фото:

Комик Павел Воля отменил свой концерты в Челябинске и Екатеринбурге без объяснения причин. Организаторы шоу попросили у зрителей извинения за доставленные неудобства.

«Концерт Павла Воли, запланированный к проведению в Челябинске на 20 апреля 2022 года, переносится на 2 июня 2022 года. Все ранее приобретенные билеты действительны. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в заявлении на сайте «Кассы.ру».

Подобным образом артист перенес свое выступление в Екатеринбурге. Сорвавшийся концерт с 19 апреля перенесли на 3 июня. Организаторы уверяют, что один из самых дерзких резидентов Comedy Club выступит с новой программой.

«На концерте вы услышите новые монологи на самые важные темы, волнующие современное общество, и, конечно же, шутки, приправленные крепким словцом. Именно вы услышите новую программу», — говорится на сайте «Кассы.ру» в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге стоимость билета на концерт Павла Воли составляет от 2,5 до 5,6 тыс. рублей. В Челябинске билеты на выступление комика стоят дешевле — от 1,8 до 5 тыс. рублей.

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Комик Павел Воля отменил свой концерты в Челябинске и Екатеринбурге без объяснения причин. Организаторы шоу попросили у зрителей извинения за доставленные неудобства. «Концерт Павла Воли, запланированный к проведению в Челябинске на 20 апреля 2022 года, переносится на 2 июня 2022 года. Все ранее приобретенные билеты действительны. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в заявлении на сайте «Кассы.ру». Подобным образом артист перенес свое выступление в Екатеринбурге. Сорвавшийся концерт с 19 апреля перенесли на 3 июня. Организаторы уверяют, что один из самых дерзких резидентов Comedy Club выступит с новой программой. «На концерте вы услышите новые монологи на самые важные темы, волнующие современное общество, и, конечно же, шутки, приправленные крепким словцом. Именно вы услышите новую программу», — говорится на сайте «Кассы.ру» в Екатеринбурге. В Екатеринбурге стоимость билета на концерт Павла Воли составляет от 2,5 до 5,6 тыс. рублей. В Челябинске билеты на выступление комика стоят дешевле — от 1,8 до 5 тыс. рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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