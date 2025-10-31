Тренер челябинского «Трактора» оценил игру команды в матче против «Барыса»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру доволен победой команды против «Барыса» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главного тренера челябинского хоккейного клуба «Трактор» Бенуа Гру порадовала игра команды в матче против казахстанского «Барыса». Об этом говорится на официальном сайте клуба. Наставник отметил, что все хоккеисты старались на площадке, несмотря на изменение характера игры после крупного счета.

«Очень довольны сегодняшним матчем. При счете 4:0 настроение игры немного поменялось, что естественно. Соперник хотел вернуться в игру, и мы начали хватать удаления. Но в целом все сегодня старались», — заявил Гру.

Особую радость наставнику принесла заброшенная шайба 17-летнего форварда Ярослава Федосеева. Гру назвал это прекрасным моментом для молодого хоккеиста, отметив сложность выступлений в Континентальной хоккейной лиге для игроков такого возраста.

