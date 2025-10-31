Курганские хоккеисты «Зауралья» разгромили «Торпедо-Горький»

«Зауралье» завершило домашнюю серию победой над обладателем Кубка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Хоккеисты «Зауралья» одержали уверенную победу над действующим обладателем Кубка «Торпедо-Горький». Встреча в Кургане завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Во второй двадцатиминутке Сергей Колесников забросил 4-ю шайбу в ворота „Торпедо-Горький“. Соперники создавали хорошие моменты, однако реализация подвела. В конце мата счет неизменный — 4:1», — говорится в telegram-канале клуба.

Счет в матче был открыт уже на 23-й секунде, когда Кирилл Васильев реализовал большинство. Вскоре Серафим Низовцев удвоил преимущество хозяев. Нижегородцы смогли отыграть одну шайбу усилиями Романа Опалева, но под конец первого периода Александр Шикун восстановил разницу в два гола, сделав счет 3:1. В финальной двадцатиминутке шайба Романа Говоркова не была засчитана из-за положения «вне игры».

Продолжение после рекламы