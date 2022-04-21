The Spectator: Запад доказал правоту Путина одним решением

Запад сам подтвердил слова Путина о лицемерии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Запретив российским теннисистам выступать на Уимблдоне, правительство Великобритании подтвердило тезис президента РФ Владимира Путина о том, что Запад не столько поддерживает Украину, сколько ненавидит Россию. Так считает автор статьи в The Spectator Том Слейтер.

«В бойкотах российских спортсменов есть что-то абсурдное и подлое. Они подтверждают заявления Путина о том, что Запад не столько поддерживает украинцев, сколько ненавидит русских, и что якобы либеральный Запад на самом деле полон лицемерия. Если Уимблдон и правительство Великобритании намеревались доказать его правоту, то миссия выполнена», — говорится в статье.

Он напомнил, что после того, как ФИФА запретила России участвовать в чемпионате мира по футболу, организаторы Уимблдона объявили о полном запрете российских теннисистов. «Мы, видимо, уже не в состоянии отличить русское государство от русского народа», — заявил журналист, указав на русофобию в западном обществе.

Решение организаторов Уимблдона, отстранивших российских и белорусских теннисистов от участия на турнире из-за ситуации на Украине, осудил действующий победитель турнира, сербский теннисист и 1-я ракетка мира Новак Джокович, передает Sport24. Также Международный паралимпийский комитет отстранил россиян от участия в Играх-2022, сообщает RT. Санкции Запада коснулись также российских артистов. РФ запретили участвовать в «Евровидении», пишет портал «Дни.ру».

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Путин отметил, что в западных странах прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией, напоминает телеканал 360.

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