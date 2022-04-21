Пермячка добилась положенных ей путинских выплат на детей

Теперь женщина будет получать пособия на детей ежемесячно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Перми смогла добиться от соцзащиты начисления ей «детских» выплат, введенных президентом РФ Владимиром Путиным. Ей отказывали в соцзащите несколько раз, тогда она решила заручиться поддержкой своего депутата Александра Бойченко. Об этом рассказали в пресс-службе региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия».

«У нее двое несовершеннолетних детей семи и девяти лет. Кроме того, сейчас молодая женщина ждет третьего ребенка. Семья имеет статус малоимущей. Но когда заявитель обратилась в органы соцзащиты, чтобы получить пособия на детей, ей отказали», — рассказали подробнее в пресс-службе.

В совместных консультациях с министерством социального развития Прикамья и ПФР по Пермскому краю выяснилась причина отказа. У ведомств была указана неактуальная информация об имуществе и благосостоянии женщины. По их данным, выплаты ей были не положены. Будущая многодетная мать предоставила достоверные данные и в итоге ей произвели перерасчет. Пермячка начала получать президентские выплаты на дочь — от 3 до 7 лет — и на сына — пособие на детей от 8 до 16 лет.

Ранее URA.RU рассказывало, как пермский педагог через суд добилась от ПФР досрочной пенсии. У женщины был педагогический стаж в 25 лет и один день.