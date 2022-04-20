20 апреля 2022

В Перми издали книгу о страшнейшей катастрофе 80-х годов

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Презентация книги Павла Крашенинникова
В книге собраны воспоминания ликвидаторов и фотографии Фото:

В Перми издали сборник документов и воспоминаний «Пермский край и ликвидация аварии на Чернобыльской АЭС». Издание приурочено к 36-й годовщине. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Издание адресовано жителям Пермского края, историкам, журналистам, преподавателям, всем, кто интересуется историей Чернобыльской аварии, историей СССР и России в новейшее время. В нем содержатся интервью участников ликвидации, фотографии и другие документы, свидетельствующие о трагическом происшествии», — пояснили в правительстве.

Сборник подготовил Пермский государственный архив социально-политической истории совместно с Пермской краевой общественной организацией инвалидов «Чернобылец» при поддержке администрации губернатора Пермского края. В течение 2021 года сотрудники архива встречались с ликвидаторами, расшифровывали их интервью, собирали фотографии. Кроме того, администрации районов, архивы, музеи, общественные организации ветеранов «Чернобылец» Пермского края прислали более 3,3 тысяч документов. Часть собранных материалов вошли в сборник.

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах отмечают ежегодно 26 апреля. В этот день в 1986 году в Припяти (Украинская ССР, ныне — Украина) на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа, в результате которой в атмосферу было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществ. На следующий день из Припяти были эвакуированы более 47 тысяч жителей. В первые сутки после аварии для устранения ее последствий прибыли 240 человек. В разные периоды в ликвидации катастрофы принимали участие порядка 600 тысяч человек: военные, пожарные, сотрудники органов внутренних дел, радиологических лабораторий, санэпидстанций, добровольцы.

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В Перми издали сборник документов и воспоминаний «Пермский край и ликвидация аварии на Чернобыльской АЭС». Издание приурочено к 36-й годовщине. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. «Издание адресовано жителям Пермского края, историкам, журналистам, преподавателям, всем, кто интересуется историей Чернобыльской аварии, историей СССР и России в новейшее время. В нем содержатся интервью участников ликвидации, фотографии и другие документы, свидетельствующие о трагическом происшествии», — пояснили в правительстве. Сборник подготовил Пермский государственный архив социально-политической истории совместно с Пермской краевой общественной организацией инвалидов «Чернобылец» при поддержке администрации губернатора Пермского края. В течение 2021 года сотрудники архива встречались с ликвидаторами, расшифровывали их интервью, собирали фотографии. Кроме того, администрации районов, архивы, музеи, общественные организации ветеранов «Чернобылец» Пермского края прислали более 3,3 тысяч документов. Часть собранных материалов вошли в сборник. День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах отмечают ежегодно 26 апреля. В этот день в 1986 году в Припяти (Украинская ССР, ныне — Украина) на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа, в результате которой в атмосферу было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществ. На следующий день из Припяти были эвакуированы более 47 тысяч жителей. В первые сутки после аварии для устранения ее последствий прибыли 240 человек. В разные периоды в ликвидации катастрофы принимали участие порядка 600 тысяч человек: военные, пожарные, сотрудники органов внутренних дел, радиологических лабораторий, санэпидстанций, добровольцы.
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