Курировать выборы в Екатеринбурге будет протеже замгубернатора

Ленинская ТИК будет считать голоса екатеринбуржцев на выборах в 2023 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полномочия горизбиркома Екатеринбурга, который в ближайшее время ликвидируют, перейдут к Ленинской территориальной избирательной комиссии (ТИК). Именно она будет контролировать выборы в гордуму в 2023 году. Такое решение, по данным URA.RU, принял свердловский избирком.

«На заседании 27 апреля облизбирком наделит полномочиями по организации муниципальных выборов в Екатеринбурге Ленинскую ТИК. Ее возглавляет Ирина Пяткова, которая, если не ошибаюсь, работает еще с тех времен, когда областной избирком возглавлял [нынешний замгубернатора Валерий] Чайников», — поделился источник агентства в муниципальной власти. В пресс-службе облизбиркома корреспонденту сказали, что повестка предстоящего заседания еще не сформирована.

По слухам, на статус преемницы горизбиркома претендовали сразу несколько ТИК Екатеринбурга. Это объясняли функционалом комиссии. Например, она принимает решения об участии кандидатов в выборах и контролирует подсчет голосов. Другой заметный рычаг — перенарезка избирательных округов.

Выборы в гордуму Екатеринбурга 2023 года чрезвычайно важны для действующего мэра Алексея Орлова. Ранее URA.RU сообщало, что он намерен укрепить свою власть в городе по итогам кампании.