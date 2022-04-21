Полномочия созыва который возглавляет Вадим Антошин, истекают в июне Фото: Анна Майорова © URA.RU

Избирком Екатеринбурга провел последнее в своей истории заседание, сообщил URA.RU председатель комиссии Вадим Антошин. По его словам, 21 апреля были подведены окончательные итоги мартовских довыборов в гордуму по двум округам (в них победили промэрские кандидаты от «Единой России»).

«Избирательная кампания официально завершена. Утвердили сегодня финансовый отчет. Кстати, сэкономили для муниципального бюджета миллион рублей. Плановых заседаний [комиссии] больше не будет», — поделился Антошин.

Полномочия созыва, который он возглавляет, истекают в июне. Новый формироваться не будет — в марте Госдума приняла поправки в закон о местном самоуправлении, согласно которым городские избирательные комиссии будут ликвидированы по всей стране к 1 января 2023 года. К этому моменту избирком передаст свое имущество мэрии и сдаст дела в архив, уточнил Антошин.

По данным URA.RU, сейчас городские власти подбирают для Антошина и сотрудников аппарата избиркома варианты трудоустройства. По предварительным данным, некоторые из них могут продолжить карьеру в исполкоме «Единой России». Но Антошин это пока не комментирует.