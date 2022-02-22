Мэрия Екатеринбурга готовит зачистку гордумы

Источник: Орлов уже встречается с будущими участниками выборов-2023

22 февраля 2022 в 22:22 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов намерен заменить большую часть депутатов от бизнеса бюджетниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Екатеринбурга начали подготовку к выборам в думу, намеченным на 2023 год, сообщили несколько источников URA.RU в политтусовке. По словам собеседников агентства, в планах у горадминистрации, желающей усилить контроль над представительным органом, — замена около половины депутатов, среди которых называют спикера Игоря Володина. Поиск новых лидеров мэр Алексей Орлов уже начал — 14 февраля. Первые слухи о том, что на третьем этаже «серого дома» составляются предварительные списки промэрских кандидатов на выборы 2023 года, появились в январе — в разгар конфликта между Орловым и Володиным вокруг поста председателя муниципальной Счетной палаты. «Насколько я знаю, в этих списках нет порядка двух третей действующих депутатов. В том числе Володина, который, безусловно, планирует быть спикером и в следующем созыве, но в глазах Орлова не вполне договороспособный», — поделился один из собеседников. Сам Володин недоступен для комментариев по теме. Вероятность продления полномочий спикера думы Игоря Володина сейчас оценивают как невысокую Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Источник в горадминистрации, не называя конкретных фамилий, наличие такого плана подтвердил. «Мэрия действительно ставит своей задачей изменить состав думы. В нем будет 40% бюджетников (то есть 14 депутатов из 36 — прим. URA.RU)», — конкретизировал он. Дозвониться до вице-мэра по политике и СМИ Сергея Плахотина, чтобы узнать, правда ли это, к моменту публикации не удалось. То, что Орлов желает видеть в гордуме людей, зависимых лично от него, а не от бизнеса, он дал понять уже дважды. В августе 2021-го, когда решалось, кто займет в гордуме место умершего депутата Галины Арбузовой от списков «Единой России», Орлов поддержал Надежду Воробьеву — директора детской школы искусств №5. Володин, по неофициальным данным, якобы пытался это оспорить (продвигая экс-депутата, бывшего силовика Николая Антонова), но безуспешно. Воробьева сейчас — единственный депутат, который напрямую (должностью) зависит от руководства города. Анастасия Немец, которую при Орлове (но без его ведома) назначили в «Музей истории Екатеринбурга», не в счет: она связана отношениями с одной из крупных финансово-промышленных групп, представленных в думе. Впервые о том, что Алексей Орлов будет формировать следующий созыв думы из бюджетников, говорили, когда депутатом стала Надежда Воробьева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Второй раз отношение Орлова к гордуме проявилось в декабре 2021-го. Тогда стало известно, что на довыборах в гордуму по Верх-Исетскому округу №2 и Ленинскому округу №10 мэрию и «Единую Россию» представят директора школ — Татьяна Вяткина (округ №2) и Александра Журавлева (№10). «Таганский ряд» и ГК «Ренова», контролировавшие эти округа прежде, Орлов отстранил от кастинга (несмотря на это, обе группы оказывают поддержку его кандидатам). В список Орлова на выборах-2023, скорее всего, попадут не только топ-менеджеры муниципальных учреждений. Лонг-лист шире, утверждает знакомый с позицией градоначальника собеседник. «Глава [сейчас] присматривается к новым потенциальным лидерам мнений, ищет, кого бы стоило поддержать», — говорит он. И в пример приводит встречу Орлова с волонтерами 14 февраля. «Заверил волонтеров, что администрация сделает все, чтобы они смогли делать еще больше. Большинство волонтеров — ребята молодые. Поэтому и внесли предложение создать молодежный совет при администрации города», — писал Орлов в Instagram. Статья по теме Мэр Екатеринбурга победил в споре, который грозил расколом думы Опытный муниципальный служащий отмечает, что для Екатеринбурга ситуация, при которой значительная часть депутатского корпуса состоит из людей, зависимых от руководства города, не диковинная. «Так было, например, при Аркадии Михайловиче [Чернецком, главе Екатеринбурга в 1992—2010 годах]», — вспоминает собеседник. В 2018 году от этой нормы отступили. Тогда несколько крупных бизнесменов объединились, чтобы по заданию губернатора Евгения Куйвашева провести в думу ориентированный на него пул кандидатов и в дальнейшем зачистить мэрию от команды экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова. В 2019 году участники коалиции разошлись в оценке работы тогдашнего мэра Александра Высокинского (ушел в отставку в декабре 2020-го), и прогубернаторская фракция раскололась. Говорят, взаимные претензии друг к другу у коммерсантов сохраняются. Размер новой — уменьшенной — квоты для бизнеса на кампанию-2023 еще не определен. «Слишком рано», — объясняет статусный управленец. Еще один источник отметил: участники местных интриг ожидают ясности, перейдет ли Екатеринбург по примеру Нижнего Тагила на мажоритарную систему, при которой гордума формируется только по одномандатным округам, со всеми вытекающими. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти Екатеринбурга начали подготовку к выборам в думу, намеченным на 2023 год, сообщили несколько источников URA.RU в политтусовке. По словам собеседников агентства, в планах у горадминистрации, желающей усилить контроль над представительным органом, — замена около половины депутатов, среди которых называют спикера Игоря Володина. Поиск новых лидеров мэр Алексей Орлов уже начал — 14 февраля. Первые слухи о том, что на третьем этаже «серого дома» составляются предварительные списки промэрских кандидатов на выборы 2023 года, появились в январе — в разгар конфликта между Орловым и Володиным вокруг поста председателя муниципальной Счетной палаты. «Насколько я знаю, в этих списках нет порядка двух третей действующих депутатов. В том числе Володина, который, безусловно, планирует быть спикером и в следующем созыве, но в глазах Орлова не вполне договороспособный», — поделился один из собеседников. Сам Володин недоступен для комментариев по теме. Источник в горадминистрации, не называя конкретных фамилий, наличие такого плана подтвердил. «Мэрия действительно ставит своей задачей изменить состав думы. В нем будет 40% бюджетников (то есть 14 депутатов из 36 — прим. URA.RU)», — конкретизировал он. Дозвониться до вице-мэра по политике и СМИ Сергея Плахотина, чтобы узнать, правда ли это, к моменту публикации не удалось. То, что Орлов желает видеть в гордуме людей, зависимых лично от него, а не от бизнеса, он дал понять уже дважды. В августе 2021-го, когда решалось, кто займет в гордуме место умершего депутата Галины Арбузовой от списков «Единой России», Орлов поддержал Надежду Воробьеву — директора детской школы искусств №5. Володин, по неофициальным данным, якобы пытался это оспорить (продвигая экс-депутата, бывшего силовика Николая Антонова), но безуспешно. Воробьева сейчас — единственный депутат, который напрямую (должностью) зависит от руководства города. Анастасия Немец, которую при Орлове (но без его ведома) назначили в «Музей истории Екатеринбурга», не в счет: она связана отношениями с одной из крупных финансово-промышленных групп, представленных в думе. Второй раз отношение Орлова к гордуме проявилось в декабре 2021-го. Тогда стало известно, что на довыборах в гордуму по Верх-Исетскому округу №2 и Ленинскому округу №10 мэрию и «Единую Россию» представят директора школ — Татьяна Вяткина (округ №2) и Александра Журавлева (№10). «Таганский ряд» и ГК «Ренова», контролировавшие эти округа прежде, Орлов отстранил от кастинга (несмотря на это, обе группы оказывают поддержку его кандидатам). В список Орлова на выборах-2023, скорее всего, попадут не только топ-менеджеры муниципальных учреждений. Лонг-лист шире, утверждает знакомый с позицией градоначальника собеседник. «Глава [сейчас] присматривается к новым потенциальным лидерам мнений, ищет, кого бы стоило поддержать», — говорит он. И в пример приводит встречу Орлова с волонтерами 14 февраля. «Заверил волонтеров, что администрация сделает все, чтобы они смогли делать еще больше. Большинство волонтеров — ребята молодые. Поэтому и внесли предложение создать молодежный совет при администрации города», — писал Орлов в Instagram. Опытный муниципальный служащий отмечает, что для Екатеринбурга ситуация, при которой значительная часть депутатского корпуса состоит из людей, зависимых от руководства города, не диковинная. «Так было, например, при Аркадии Михайловиче [Чернецком, главе Екатеринбурга в 1992—2010 годах]», — вспоминает собеседник. В 2018 году от этой нормы отступили. Тогда несколько крупных бизнесменов объединились, чтобы по заданию губернатора Евгения Куйвашева провести в думу ориентированный на него пул кандидатов и в дальнейшем зачистить мэрию от команды экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова. В 2019 году участники коалиции разошлись в оценке работы тогдашнего мэра Александра Высокинского (ушел в отставку в декабре 2020-го), и прогубернаторская фракция раскололась. Говорят, взаимные претензии друг к другу у коммерсантов сохраняются. Размер новой — уменьшенной — квоты для бизнеса на кампанию-2023 еще не определен. «Слишком рано», — объясняет статусный управленец. Еще один источник отметил: участники местных интриг ожидают ясности, перейдет ли Екатеринбург по примеру Нижнего Тагила на мажоритарную систему, при которой гордума формируется только по одномандатным округам, со всеми вытекающими.