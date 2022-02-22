Мэрия Екатеринбурга готовит зачистку гордумы

Власти Екатеринбурга начали подготовку к выборам в думу, намеченным на 2023 год, сообщили несколько источников URA.RU в политтусовке. По словам собеседников агентства, в планах у горадминистрации, желающей усилить контроль над представительным органом, — замена около половины депутатов, среди которых называют спикера Игоря Володина. Поиск новых лидеров мэр Алексей Орлов уже начал — 14 февраля.
Первые слухи о том, что на третьем этаже «серого дома» составляются предварительные списки промэрских кандидатов на выборы 2023 года, появились в январе — в разгар конфликта между Орловым и Володиным вокруг поста председателя муниципальной Счетной палаты. «Насколько я знаю, в этих списках нет порядка двух третей действующих депутатов. В том числе Володина, который, безусловно, планирует быть спикером и в следующем созыве, но в глазах Орлова не вполне договороспособный», — поделился один из собеседников. Сам Володин недоступен для комментариев по теме.
Вероятность продления полномочий спикера думы Игоря Володина сейчас оценивают как невысокую
Источник в горадминистрации, не называя конкретных фамилий, наличие такого плана подтвердил. «Мэрия действительно ставит своей задачей изменить состав думы. В нем будет 40% бюджетников (то есть 14 депутатов из 36 — прим. URA.RU)», — конкретизировал он. Дозвониться до вице-мэра по политике и СМИ Сергея Плахотина, чтобы узнать, правда ли это, к моменту публикации не удалось.
То, что Орлов желает видеть в гордуме людей, зависимых лично от него, а не от бизнеса, он дал понять уже дважды. В августе 2021-го, когда решалось, кто займет в гордуме место умершего депутата Галины Арбузовой от списков «Единой России», Орлов поддержал Надежду Воробьеву — директора детской школы искусств №5. Володин, по неофициальным данным, якобы пытался это оспорить (продвигая экс-депутата, бывшего силовика Николая Антонова), но безуспешно. Воробьева сейчас — единственный депутат, который напрямую (должностью) зависит от руководства города. Анастасия Немец, которую при Орлове (но без его ведома) назначили в «Музей истории Екатеринбурга», не в счет: она связана отношениями с одной из крупных финансово-промышленных групп, представленных в думе.
Впервые о том, что Алексей Орлов будет формировать следующий созыв думы из бюджетников, говорили, когда депутатом стала Надежда Воробьева
Второй раз отношение Орлова к гордуме проявилось в декабре 2021-го. Тогда стало известно, что на довыборах в гордуму по Верх-Исетскому округу №2 и Ленинскому округу №10 мэрию и «Единую Россию» представят директора школ — Татьяна Вяткина (округ №2) и Александра Журавлева (№10). «Таганский ряд» и ГК «Ренова», контролировавшие эти округа прежде, Орлов отстранил от кастинга (несмотря на это, обе группы оказывают поддержку его кандидатам).
В список Орлова на выборах-2023, скорее всего, попадут не только топ-менеджеры муниципальных учреждений. Лонг-лист шире, утверждает знакомый с позицией градоначальника собеседник. «Глава [сейчас] присматривается к новым потенциальным лидерам мнений, ищет, кого бы стоило поддержать», — говорит он. И в пример приводит встречу Орлова с волонтерами 14 февраля. «Заверил волонтеров, что администрация сделает все, чтобы они смогли делать еще больше. Большинство волонтеров — ребята молодые. Поэтому и внесли предложение создать молодежный совет при администрации города», — писал Орлов в Instagram.
Опытный муниципальный служащий отмечает, что для Екатеринбурга ситуация, при которой значительная часть депутатского корпуса состоит из людей, зависимых от руководства города, не диковинная. «Так было, например, при Аркадии Михайловиче [Чернецком, главе Екатеринбурга в 1992—2010 годах]», — вспоминает собеседник.
В 2018 году от этой нормы отступили. Тогда несколько крупных бизнесменов объединились, чтобы по заданию губернатора Евгения Куйвашева провести в думу ориентированный на него пул кандидатов и в дальнейшем зачистить мэрию от команды экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова. В 2019 году участники коалиции разошлись в оценке работы тогдашнего мэра Александра Высокинского (ушел в отставку в декабре 2020-го), и прогубернаторская фракция раскололась. Говорят, взаимные претензии друг к другу у коммерсантов сохраняются.
Размер новой — уменьшенной — квоты для бизнеса на кампанию-2023 еще не определен. «Слишком рано», — объясняет статусный управленец. Еще один источник отметил: участники местных интриг ожидают ясности, перейдет ли Екатеринбург по примеру Нижнего Тагила на мажоритарную систему, при которой гордума формируется только по одномандатным округам, со всеми вытекающими.
Власти Екатеринбурга начали подготовку к выборам в думу, намеченным на 2023 год, сообщили несколько источников URA.RU в политтусовке. По словам собеседников агентства, в планах у горадминистрации, желающей усилить контроль над представительным органом, — замена около половины депутатов, среди которых называют спикера Игоря Володина. Поиск новых лидеров мэр Алексей Орлов уже начал — 14 февраля. Первые слухи о том, что на третьем этаже «серого дома» составляются предварительные списки промэрских кандидатов на выборы 2023 года, появились в январе — в разгар конфликта между Орловым и Володиным вокруг поста председателя муниципальной Счетной палаты. «Насколько я знаю, в этих списках нет порядка двух третей действующих депутатов. В том числе Володина, который, безусловно, планирует быть спикером и в следующем созыве, но в глазах Орлова не вполне договороспособный», — поделился один из собеседников. Сам Володин недоступен для комментариев по теме. Источник в горадминистрации, не называя конкретных фамилий, наличие такого плана подтвердил. «Мэрия действительно ставит своей задачей изменить состав думы. В нем будет 40% бюджетников (то есть 14 депутатов из 36 — прим. URA.RU)», — конкретизировал он. Дозвониться до вице-мэра по политике и СМИ Сергея Плахотина, чтобы узнать, правда ли это, к моменту публикации не удалось. То, что Орлов желает видеть в гордуме людей, зависимых лично от него, а не от бизнеса, он дал понять уже дважды. В августе 2021-го, когда решалось, кто займет в гордуме место умершего депутата Галины Арбузовой от списков «Единой России», Орлов поддержал Надежду Воробьеву — директора детской школы искусств №5. Володин, по неофициальным данным, якобы пытался это оспорить (продвигая экс-депутата, бывшего силовика Николая Антонова), но безуспешно. Воробьева сейчас — единственный депутат, который напрямую (должностью) зависит от руководства города. Анастасия Немец, которую при Орлове (но без его ведома) назначили в «Музей истории Екатеринбурга», не в счет: она связана отношениями с одной из крупных финансово-промышленных групп, представленных в думе. Второй раз отношение Орлова к гордуме проявилось в декабре 2021-го. Тогда стало известно, что на довыборах в гордуму по Верх-Исетскому округу №2 и Ленинскому округу №10 мэрию и «Единую Россию» представят директора школ — Татьяна Вяткина (округ №2) и Александра Журавлева (№10). «Таганский ряд» и ГК «Ренова», контролировавшие эти округа прежде, Орлов отстранил от кастинга (несмотря на это, обе группы оказывают поддержку его кандидатам). В список Орлова на выборах-2023, скорее всего, попадут не только топ-менеджеры муниципальных учреждений. Лонг-лист шире, утверждает знакомый с позицией градоначальника собеседник. «Глава [сейчас] присматривается к новым потенциальным лидерам мнений, ищет, кого бы стоило поддержать», — говорит он. И в пример приводит встречу Орлова с волонтерами 14 февраля. «Заверил волонтеров, что администрация сделает все, чтобы они смогли делать еще больше. Большинство волонтеров — ребята молодые. Поэтому и внесли предложение создать молодежный совет при администрации города», — писал Орлов в Instagram. Опытный муниципальный служащий отмечает, что для Екатеринбурга ситуация, при которой значительная часть депутатского корпуса состоит из людей, зависимых от руководства города, не диковинная. «Так было, например, при Аркадии Михайловиче [Чернецком, главе Екатеринбурга в 1992—2010 годах]», — вспоминает собеседник. В 2018 году от этой нормы отступили. Тогда несколько крупных бизнесменов объединились, чтобы по заданию губернатора Евгения Куйвашева провести в думу ориентированный на него пул кандидатов и в дальнейшем зачистить мэрию от команды экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова. В 2019 году участники коалиции разошлись в оценке работы тогдашнего мэра Александра Высокинского (ушел в отставку в декабре 2020-го), и прогубернаторская фракция раскололась. Говорят, взаимные претензии друг к другу у коммерсантов сохраняются. Размер новой — уменьшенной — квоты для бизнеса на кампанию-2023 еще не определен. «Слишком рано», — объясняет статусный управленец. Еще один источник отметил: участники местных интриг ожидают ясности, перейдет ли Екатеринбург по примеру Нижнего Тагила на мажоритарную систему, при которой гордума формируется только по одномандатным округам, со всеми вытекающими.