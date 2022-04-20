Спасатели из Кубани опубликовали видео спасения матери из ХМАО, чья дочь утонула в Черном море, пока сама женщина плавала рядом. Видеозапись размещена в официальном telegram-канале ведомства «Кубань-СПАС».
«Вечером 20 апреля поступила информация о том, что в море между пляжем Джамете и пляжем Витязево терпят бедствие два человека — женщина и ребенок. Спасатели незамедлительно прибыли на помощь, женщину удалось спасти, она в тяжелом состоянии. Девочку спасти не удалось», — говорится в сообщении под видео.
На кадрах видеозаписи видно, что в воде находятся два человека, ребенок уже не проявляет признаков жизни, а женщина, держа девочку, пытается оставаться на поверхности. Спасатели с помощью спецсредств вытащили пострадавшую на берег. Сообщается, что у женщины диагностировано переохлаждение.
Ранее URA.RU сообщало, что в Анапе во время купания в море утонула девочка из ХМАО. Следователи возбудили уголовное дело в отношении матери ребенка по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Женщине грозит до двух лет лишения свободы.
Спасатели из Кубани опубликовали видео спасения матери из ХМАО, чья дочь утонула в Черном море, пока сама женщина плавала рядом. Видеозапись размещена в официальном telegram-канале ведомства «Кубань-СПАС». «Вечером 20 апреля поступила информация о том, что в море между пляжем Джамете и пляжем Витязево терпят бедствие два человека — женщина и ребенок. Спасатели незамедлительно прибыли на помощь, женщину удалось спасти, она в тяжелом состоянии. Девочку спасти не удалось», — говорится в сообщении под видео. На кадрах видеозаписи видно, что в воде находятся два человека, ребенок уже не проявляет признаков жизни, а женщина, держа девочку, пытается оставаться на поверхности. Спасатели с помощью спецсредств вытащили пострадавшую на берег. Сообщается, что у женщины диагностировано переохлаждение. Ранее URA.RU сообщало, что в Анапе во время купания в море утонула девочка из ХМАО. Следователи возбудили уголовное дело в отношении матери ребенка по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Женщине грозит до двух лет лишения свободы.