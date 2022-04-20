В отношении матери девочки, которая не выжила, возбудили уголовное дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спасатели из Кубани опубликовали видео спасения матери из ХМАО, чья дочь утонула в Черном море, пока сама женщина плавала рядом. Видеозапись размещена в официальном telegram-канале ведомства «Кубань-СПАС».

«Вечером 20 апреля поступила информация о том, что в море между пляжем Джамете и пляжем Витязево терпят бедствие два человека — женщина и ребенок. Спасатели незамедлительно прибыли на помощь, женщину удалось спасти, она в тяжелом состоянии. Девочку спасти не удалось», — говорится в сообщении под видео.

На кадрах видеозаписи видно, что в воде находятся два человека, ребенок уже не проявляет признаков жизни, а женщина, держа девочку, пытается оставаться на поверхности. Спасатели с помощью спецсредств вытащили пострадавшую на берег. Сообщается, что у женщины диагностировано переохлаждение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Анапе во время купания в море утонула девочка из ХМАО. Следователи возбудили уголовное дело в отношении матери ребенка по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Женщине грозит до двух лет лишения свободы.