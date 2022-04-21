Омбудсмен объяснила, почему курганцам отказывают в пособиях

Алена Лопатина отмечает новый подход государства в предоставлении помощи нуждающимся Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Причина массовых отказов курганцам в пособиях на детей — новый подход государства в предоставлении помощи нуждающимся семьям. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина.

«Люди не всегда понимают причину отказа. Сегодня государство ждет от семьи ответных действий по преодолению трудных жизненных ситуаций, преодолению бедности. Если папа в семье не работает, не стремится трудоустроиться, не встал на учет по безработице, встанет вопрос, почему папа не помогает обеспечивать эту семью. И этой семье могут отказать в пособиях, если не предоставлена причина, почему папа не работает», — сказала Алена Лопатина.

Омбудсмен добавила, что также учитывается состояние жилья семьи, наличие автомобилей. «Например, в семье на человека 50 кв. метров жилья. Государство говорит: у вас есть некоторое благополучие, может быть, вы лукавите, когда говорите, что не можете обеспечить себя сами. В таких случаях нужно индивидуально рассматривать ситуацию. Если по факту это жилье не лучшего качества, то надо дополнительно предоставить документы», — отметила Лопатина, добавив, что работа с жалобами на отказы в предоставлении пособий на детей продолжается.

Ранее URA.RU писало, что в курганцам массово отказывают в назначении пособий на детей. По данным органов соцзащиты, за начислением пособий на детей от 3 до 7 лет обратились более 50 тысяч курганцев. На данный момент получают пособия менее 20 тысяч семей, остальные получили отказ. Частая причина отказа в назначении пособия — превышение среднего дохода на каждого члена семьи установленной величины прожиточного минимума (11 895 руб). Заявители жалуются на отказы в назначение пособий уполномоченному по правам ребенка и в органы соцзащиты.

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