Инженерную машину разграждения доставят в Курган из Уральского учебно-спасательного центра МЧС Фото: 45.mchs.gov.ru

Для оказания помощи в тушении природных пожаров в Курганскую область прибудут вертолет МИ-8 и инженерная машина разграждения (ИМР), которую также называют инженерным танком. Указанную технику пришлют после обращения губернатора Вадима Шумкова в МЧС России, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области.

«На основании обращения губернатора Курганской области в МЧС России, для оказания помощи в тушении природных (ландшафтных) пожаров и проведения комплекса превентивных мероприятий, 22 апреля на территорию региона прибывает специализированная техника чрезвычайного ведомства. Это вертолет МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России (из Екатеринбурга), а также инженерная машина разграждения Уральского учебно-спасательного центра МЧС России (п. Новогорный Челябинской области)», — говорится в сообщении.

С 23 апреля в регионе начнут создавать противопожарные разрывы в виде минерализованных полос. В частности, их планируется сделать в Кургане (поселок Смолино, микрорайон Тополя, в районе шоссе Тюнина), в Кетовском районе (Старый Просвет, Просвет, Введенское), в городе Куртамыш, а также в населенных пунктах Юргамышского, Целинного, Альменевского и Шумихинского муниципальных округов.

По данным ГУ МЧС, сейчас обстановка с пожарами в Курганской области контролируемая. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Эта мера должна позволить своевременно пресечь увеличение площади возгораний и стабилизации обстановки, если она ухудшится. Ожидается, что работа авиации и дежурство экипажей, в том числе ИМР, продлится до 16 мая. Весной 2020 года в Курганскую область уже прибывала ИМР, чтобы оказать помощь в борьбе с пожарами.

ИМР уже приезжала в Курганскую область в 2020 году Фото: 45.mchs.gov.ru

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