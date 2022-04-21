Тюменская область вошла в топ регионов РФ по строительству жилья

Регион занимает 5 место в России по выдаче разрешений на стройку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская область вошла в топ-5 регионов РФ по выдаче разрешений на строительство жилья. Такие данные за 1 квартал 2022 года URA.RU сообщили в информационном центре областного правительства по ссылкой на Минстрой России.

«По данным Минстроя России, регион вошел в пятерку лидеров по выданным разрешениям на строительство», — рассказали в инфоцентре. В топе регионов России оказались: Москва (1,16 млн кв. м), Краснодарский край (0,63 млн кв. м),Башкортостан (0,53 млн кв. м), Московская область (0,48 млн кв. м) и Тюменская область (0,38 млн кв. м).

Всего, по данным властей, за первый квартал 2022 года в Тюменской области выдано 55 разрешений на строительство жилых домов общей площадью жилья 378,2 тыс. кв. м. «В планах на этот год — ввести более полутора миллионов кв. метров. Сейчас в регионе строится 3 млн кв. м. жилья», — поделился планамигубернатор Александр Моор.