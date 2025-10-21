Тонны продовольствия за день скупили тюменцы на ярмарке
Мероприятие прошло 18 октября
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Общий товарооборот на первой в текущем квартале продовольственной ярмарке в Тюмени составил 3,39 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«18 октября администрация города Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области провели первую в этом квартале продовольственную ярмарку. Работали 4 торговые площадки и 77 торговых мест», — пояснили в мэрии.
Всего за день на ярмарке реализовали около 10 тонн продукции. Их предлагали предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, индивидуальные предприниматели.
Ранее в Тюмени работала 23-я выставка «Тюменская марка». Это ежегодная площадка, где местные производители и предприниматели всех уровней презентуют потребителю свои товары и услуги.
