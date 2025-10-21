Логотип РИА URA.RU
Тонны продовольствия за день скупили тюменцы на ярмарке

Тюменцы за день потратили на продовольственной ярмарке более 3 миллионов рублей
21 октября 2025 в 09:33
Мероприятие прошло 18 октября

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Общий товарооборот на первой в текущем квартале продовольственной ярмарке в Тюмени составил 3,39 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«18 октября администрация города Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области провели первую в этом квартале продовольственную ярмарку. Работали 4 торговые площадки и 77 торговых мест», — пояснили в мэрии.

Всего за день на ярмарке реализовали около 10 тонн продукции. Их предлагали предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, индивидуальные предприниматели. 

Ранее в Тюмени работала 23-я выставка «Тюменская марка». Это ежегодная площадка, где местные производители и предприниматели всех уровней презентуют потребителю свои товары и услуги. 

