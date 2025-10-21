Тонны продовольствия за день скупили тюменцы на ярмарке

Мероприятие прошло 18 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Общий товарооборот на первой в текущем квартале продовольственной ярмарке в Тюмени составил 3,39 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«18 октября администрация города Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области провели первую в этом квартале продовольственную ярмарку. Работали 4 торговые площадки и 77 торговых мест», — пояснили в мэрии.

Всего за день на ярмарке реализовали около 10 тонн продукции. Их предлагали предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, индивидуальные предприниматели.

