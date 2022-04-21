Пермские деревни получат миллионы на борьбу с борщевиком

В Пермском крае борщевиком заросло 59 тысяч гектаров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Пермском крае начинаются мероприятия по борьбе с борщевиком. На эти цели из краевого бюджета направят 30 миллионов рублей. Еще 10 миллионов выделят администрации муниципалитетов, сообщают в региональном правительстве.

«Сорняк начнут уничтожать в мае—июне, до этапа цветения, чтобы растение не успело разбросать семена. Всего в этом году планируется обработать более 4,7 тысяч гектаров земель», — сообщили в министерстве агропромышленного комплекса Пермского края.

Борщевик является ядовитым растением, вызывающим сильнейшие ожоги при контакте с кожей. Кроме того, он очень быстро распространяется и надолго отравляет почву. Обработку земель от борщевика проводят двумя способами. Многократно скашивают и выкапывают корневую систему либо опрыскивают земли химикатами.

За земли, находящиеся в частной собственности, ответственность несут владельцы или арендаторы. За нарушения действуют штрафы. Для частников они составляют от 500 рублей до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

О местах, где растет борщевик, пермяки могут сообщать через портал «Управляем вместе». Указанные в обращениях участки будут занесены на интерактивную карту. На сегодня в Пермском крае общая площадь земель, заросших борщевиком, составляет порядка 59 тысяч гектаров.