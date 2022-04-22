СК возбудил дело против политика Кара-Мурзы

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СК возбудил уголовное дело в отношении Владимира Кара-Мурзы Фото:

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении политика и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщил адвокат Вадим Прохоров.

«Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Кара-Мурзы. Его обвиняют в дискредитации Российской армии и распространении недостоверных сведений», — передает ТАСС слова Прохорова.

О задержании Кара-Мурзы в Москве стало известно 11 апреля. Суд отправил его под административный арест на 15 суток. В протоколе указано, что политик пытался скрыться от силовиков при задержании.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. С 5 марта в РФ стал действовать закон о фейках про действия российских военных. По информации Государственной автоматизированной системы «Правосудие», за месяц действия закона в российские суды поступило более 600 административных дел.

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении политика и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщил адвокат Вадим Прохоров. «Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Кара-Мурзы. Его обвиняют в дискредитации Российской армии и распространении недостоверных сведений», — передает ТАСС слова Прохорова. О задержании Кара-Мурзы в Москве стало известно 11 апреля. Суд отправил его под административный арест на 15 суток. В протоколе указано, что политик пытался скрыться от силовиков при задержании. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. С 5 марта в РФ стал действовать закон о фейках про действия российских военных. По информации Государственной автоматизированной системы «Правосудие», за месяц действия закона в российские суды поступило более 600 административных дел.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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