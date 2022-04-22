СК возбудил дело против политика Кара-Мурзы

22 апреля 2022 в 13:56 Размер текста - 17 +

СК возбудил уголовное дело в отношении Владимира Кара-Мурзы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении политика и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщил адвокат Вадим Прохоров. «Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Кара-Мурзы. Его обвиняют в дискредитации Российской армии и распространении недостоверных сведений», — передает ТАСС слова Прохорова. О задержании Кара-Мурзы в Москве стало известно 11 апреля. Суд отправил его под административный арест на 15 суток. В протоколе указано, что политик пытался скрыться от силовиков при задержании. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. С 5 марта в РФ стал действовать закон о фейках про действия российских военных. По информации Государственной автоматизированной системы «Правосудие», за месяц действия закона в российские суды поступило более 600 административных дел. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении политика и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщил адвокат Вадим Прохоров. «Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Кара-Мурзы. Его обвиняют в дискредитации Российской армии и распространении недостоверных сведений», — передает ТАСС слова Прохорова. О задержании Кара-Мурзы в Москве стало известно 11 апреля. Суд отправил его под административный арест на 15 суток. В протоколе указано, что политик пытался скрыться от силовиков при задержании. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. С 5 марта в РФ стал действовать закон о фейках про действия российских военных. По информации Государственной автоматизированной системы «Правосудие», за месяц действия закона в российские суды поступило более 600 административных дел.