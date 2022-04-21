21 апреля 2022

Челябинца, развратившего подростка, нашли мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Челябинской области и следственный комитет. Челябинск, следственный комитет
В обстоятельствах разбирается следственный комитет Фото:

В Чебаркульском районе (Челябинская область) покончил с собой мужчина, причастный к совершению развратных действий в отношении подростка. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Погибший совершал развратные действия сексуального характера в отношении мальчика в одном из поселков района с лета 2021 года до последнего времени. На днях преступление вскрылось, о чем 39-летний мужчина узнал, и совершил суицид. Когда возбудили уголовное дело о разврате, он был уже мертв», — рассказал источник.

Умерший ранее проблем с законом не имел. Трудился подсобным рабочим в одном из предприятий по ремонту дорог. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области информацию прокомментируют позднее.

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В Чебаркульском районе (Челябинская область) покончил с собой мужчина, причастный к совершению развратных действий в отношении подростка. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Погибший совершал развратные действия сексуального характера в отношении мальчика в одном из поселков района с лета 2021 года до последнего времени. На днях преступление вскрылось, о чем 39-летний мужчина узнал, и совершил суицид. Когда возбудили уголовное дело о разврате, он был уже мертв», — рассказал источник. Умерший ранее проблем с законом не имел. Трудился подсобным рабочим в одном из предприятий по ремонту дорог. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области информацию прокомментируют позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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