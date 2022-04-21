Челябинца, развратившего подростка, нашли мертвым

В обстоятельствах разбирается следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чебаркульском районе (Челябинская область) покончил с собой мужчина, причастный к совершению развратных действий в отношении подростка. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Погибший совершал развратные действия сексуального характера в отношении мальчика в одном из поселков района с лета 2021 года до последнего времени. На днях преступление вскрылось, о чем 39-летний мужчина узнал, и совершил суицид. Когда возбудили уголовное дело о разврате, он был уже мертв», — рассказал источник.

Умерший ранее проблем с законом не имел. Трудился подсобным рабочим в одном из предприятий по ремонту дорог. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области информацию прокомментируют позднее.