Пермскому проекту экс-губернатора Решетникова дадут второй шанс

Пермяки снова ждут детскую железную дорогу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Перми появится детская железная дорога. Приказ о ее создании подписал генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

«Детская железная дорога может стать не только уникальным центром дополнительного обучения и профориентации школьников, развития у них инженерных навыков, но и любимым местом отдыха пермяков. Много лет назад детская железная дорога была в Перми. По договоренности с регионом мы планируем ее возродить примерно в том же месте», — отметил начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.

Детскую железную дорогу планируют расположить вдоль Камы. Ее длина составит около 4 км. Однопутный участок с шириной колеи 750 мм (колея обычных поездов составляет 1520 мм) проложат от станции Пермь-I до Мотовилихи через остановочный пункт «Набережная». Ходить по нему будет как современный, так и раритетный подвижной состав: три тепловоза ТУ10, узкоколейный паровоз и восемь вагонов.

Планируется, что на этой дороге смогут обучаться железнодорожным профессиям 950 детей, в том числе 250 — по системе «Кванториум». Также дорога может стать туристической достопримечательностью.

Создание детской железной дороги — только первый этап создания малой магистрали в Перми. После нее в планах РЖД построить узкоколейную экскурсионную железную дорогу и учебно-экспозиционный центр с музеем и уникальным круговым депо — по подобию круговых депо железных дорог XIX века. На втором этаже центра откроют учебные лаборатории и кабинеты. Также, там будут проводиться выставки детского технического творчества. Завершение реализации намечено на конец 2025 года.

Стоит отметить, что в 2017 году в Перми уже пытались построить железную дорогу. Экс-губернатор Решетников заявил об этом президенту РФ Владимиру Путину во время его визита в Пермь. Но, планам не суждено было сбыться. Как и многим другим. Ранее URA.RU рассказывало о самых масштабных проектах в Перми, которые обещали воплотить в жизнь власти за последние 10 лет.

Примерно так видят детскую железную дорогу в Перми представители РЖД пресс-служба СвЖД

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