Большие губернаторские обещания: что в Перми построили за 10 лет

Что удалось построить, а о чем все забыли. Фоторепортаж

15 марта 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

Вспомним все обещания и посмотрим, что в итоге получилось Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В апреле будет ровно десять лет, как исполняющим обязанности губернатора Пермского края был назначен Виктор Басаргин. После него регионом руководил Максим Решетников, сейчас — Дмитрий Махонин. За десятилетие было пермякам пообещали воплотить в жизнь масштабные мегапроекты. URA.RU решило вспомнить все обещания глав регионов и посмотреть, что стало реальностью, а о чем все забыли. Зоопарк Новый зоопарк пермяки, кажется, ждут дольше всего — его переезд обсуждали еще в советские времена. Но посмотрим на вопрос в разрезе все же последних десяти лет. Губернатор Басаргин предлагал перенести зоосад в Черняевский лес — в район ДКЖ, против чего резко выступили общественники. При Решетникове началось строительство зоопарка на территории, ограниченной улицами Леонова, Архитектора Свиязева и Карпинского. Оно до сих пор идет, как и судебные разбирательства о мошенничествах и хищении денег. Махонин пообещал пермякам зоопарк к 300-летию города — в 2023 году. Ждем. Вот так уже несколько лет для пермяков выглядит новый зоопарк Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Аэропорт Басаргин обещал Перми новый аэровокзал к 2015 году. Открыл его по факту Решетников в ноябре 2017 года — через два месяца после вступления в должность губернатора. К аэропорту претензий у пермяков мало. Разве что к телетрапам: они то работают, то не работают Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Новая сцена Пермской оперы В 2010 году, еще при губернаторе Чиркунове, состоялся архитектурный конкурс на проект нового здания театра Оперы и балета, в котором одержало победу бюро David Chipperfield Architects. Планировалось, что произойдет «слияние» двух зданий, нового и исторического, в форме буквы «Т». Однако у проекта было много противников и конкурентов — история затянулась. При Басаргине в 2015 году от проекта и вовсе отказались и решили строить отдельно стоящее здание. Пять лет решали, где именно оно расположится, а когда край возглавил Махонин, постановили, что новая сцена будет на Разгуляе — между Заводом Шпагина и сквером им. Татищева. Строительство пообещали завершить к 2024 году. Сцена оперного театра по-прежнему — историческая и единственная. Но пермяки из-за этого меньше ходить в театр не стали Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Восточный обход и Чусовской мост Восточный обход протяженностью 25,9 км — это одна из ключевых региональных магистралей. Ее даже признавали самой длинной улицей в России. Открывали долго: при Басаргине в 2013 году торжественно открыли небольшой участок обхода. Губернатор заверил пермяков, что проект полностью будет сдан в 2016 году. Но в 2017 году, уже при Решетникове, открылась только вторая очередь. Тогда новый губернатор сказал, что в ближайшие пять лет (до конца 2022 года) будет построен весь обход вместе с Чусовским мостом. Но начались проблемы. В данный момент, по словам подрядчика, фактические работы по строительству моста выполнены на 60%, и в конце 2022 года действительно запустят движение. Посмотрим. Интересно, мост правда построен на 60 процентов? Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Крематорий на Восточном кладбище Не то чтобы каждый пермяк ждет крематорий, но места на кладбищах — действительно заканчиваются: год назад в Перми закрыли самое крупное — Северное. Крематорий начали строить еще в 2011 году и планировали закончить в 2014. Дальше желания не ушли — уже почти готовые здания бросили. При Решетникове в 2018 году их решили достроить, прибегнув к концессии, но снова не получилось. В 2021 мэр Перми Алексей Демкин сообщил, что проект будет реализован за счет бюджета и пообещал пермякам крематорий к 300-летию краевой столицы. Несколько таких зданий стоят посреди поля с 2013 года. Внутри по стенам идут трещины Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Художественная галерея Решетников запланировал строительство нового здания галереи в 2019 году. Сдать его хотели — в 2023 году. Аукционы постоянно переносились. Несмотря на упущенное время, уже теперь губернатор Махонин пообещал галерею к концу 2023 года. Причем пообещал не только пермякам, но и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину во время его визита в Пермь. Это один из символов города — собор часто изображают на открытках. Художественная галерея должна переехать отсюда в новое здание, а это — вернут Пермской епархии Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Трамвай на набережной, детская железная дорога, «пермское метро» Это самый скандальный проект краевых властей за последние десять лет. Решетников во время визита президента Владимира Путина в Пермь рассказал, что перенесет жд-пути из центра города. В итоге ветку от Перми-1 до Перми-2 демонтировали. На этом перегоне Решетников хотел запустить трамвай. А еще — детский мини-поезд по узкоколейной дороге вдоль Камы. Жители отдаленных районов выходили на митинги, чтобы им вернули ветку. Махонин вернул дорогу и хочет сделать этот участок частью пермского наземного метро. Здесь все по-прежнему: нет ни трамваев, ни детских поездов. Есть только городская электричка Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Инфекционная больница В 2015 году Басаргин запланировал построить новое здание инфекционной больницы в Индустриальном районе к 2018 году. Проект не реализовали. Решетников выбрал для больницы участок в Кировском районе. Тоже не реализовали. Махонин предложил строить больницу все-таки в Индустриальном районе. И ее даже начали возводить. Обещают закончить к 2023 году — к юбилею. Больница строится активно. Главное, чтобы достроили Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Автовокзал и ЖД-вокзал По мнению Басаргина, два вокзала должны располагаться в одном месте и выглядеть прилично. Решетников считал по-другому. В 2018 году он рассказывал, что новый жд-вокзал будет размещен по другую сторону Транссиба, ближе к Парковому. Махонин вернулся к идее совместить два вокзала. Проектирование объекта должно завершиться в 2022 году, а строительно-монтажные работы начнутся в 2023 году. Пока автоперрон в Перми выглядит так же, как и много-много лет назад Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Многофункциональный центр «Эспланада» Проект, который начали разрабатывать при Решетникове, возводится быстро. Одна из очередей — торговый центр — уже открыта и встречает гостей. Правда, дата открытия все время переносилась. Вторую и третью очереди предполагается запустить в 2022 году. URA.RU будет следить за строительством. Нарядный торговый центр с «оборками» появился в центре Перми. Теперь должны появиться такие же гостиница и конгресс-холл Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Несуществующие объекты Мы могли бы показать фотографии пермского аквапарка, третьего моста через Каму, гипермаркета IKEA и трассы ТР-53. Но их просто не существует. Эти объекты обещали пермякам все три губернатора. На данный момент решение принято только по трассе ТР-53. По предварительным расчетам в Перми они появится к 2029 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В апреле будет ровно десять лет, как исполняющим обязанности губернатора Пермского края был назначен Виктор Басаргин. После него регионом руководил Максим Решетников, сейчас — Дмитрий Махонин. За десятилетие было пермякам пообещали воплотить в жизнь масштабные мегапроекты. URA.RU решило вспомнить все обещания глав регионов и посмотреть, что стало реальностью, а о чем все забыли. Зоопарк Новый зоопарк пермяки, кажется, ждут дольше всего — его переезд обсуждали еще в советские времена. Но посмотрим на вопрос в разрезе все же последних десяти лет. Губернатор Басаргин предлагал перенести зоосад в Черняевский лес — в район ДКЖ, против чего резко выступили общественники. При Решетникове началось строительство зоопарка на территории, ограниченной улицами Леонова, Архитектора Свиязева и Карпинского. Оно до сих пор идет, как и судебные разбирательства о мошенничествах и хищении денег. Махонин пообещал пермякам зоопарк к 300-летию города — в 2023 году. Ждем. Аэропорт Басаргин обещал Перми новый аэровокзал к 2015 году. Открыл его по факту Решетников в ноябре 2017 года — через два месяца после вступления в должность губернатора. Новая сцена Пермской оперы В 2010 году, еще при губернаторе Чиркунове, состоялся архитектурный конкурс на проект нового здания театра Оперы и балета, в котором одержало победу бюро David Chipperfield Architects. Планировалось, что произойдет «слияние» двух зданий, нового и исторического, в форме буквы «Т». Однако у проекта было много противников и конкурентов — история затянулась. При Басаргине в 2015 году от проекта и вовсе отказались и решили строить отдельно стоящее здание. Пять лет решали, где именно оно расположится, а когда край возглавил Махонин, постановили, что новая сцена будет на Разгуляе — между Заводом Шпагина и сквером им. Татищева. Строительство пообещали завершить к 2024 году. Восточный обход и Чусовской мост Восточный обход протяженностью 25,9 км — это одна из ключевых региональных магистралей. Ее даже признавали самой длинной улицей в России. Открывали долго: при Басаргине в 2013 году торжественно открыли небольшой участок обхода. Губернатор заверил пермяков, что проект полностью будет сдан в 2016 году. Но в 2017 году, уже при Решетникове, открылась только вторая очередь. Тогда новый губернатор сказал, что в ближайшие пять лет (до конца 2022 года) будет построен весь обход вместе с Чусовским мостом. Но начались проблемы. В данный момент, по словам подрядчика, фактические работы по строительству моста выполнены на 60%, и в конце 2022 года действительно запустят движение. Посмотрим. Крематорий на Восточном кладбище Не то чтобы каждый пермяк ждет крематорий, но места на кладбищах — действительно заканчиваются: год назад в Перми закрыли самое крупное — Северное. Крематорий начали строить еще в 2011 году и планировали закончить в 2014. Дальше желания не ушли — уже почти готовые здания бросили. При Решетникове в 2018 году их решили достроить, прибегнув к концессии, но снова не получилось. В 2021 мэр Перми Алексей Демкин сообщил, что проект будет реализован за счет бюджета и пообещал пермякам крематорий к 300-летию краевой столицы. Художественная галерея Решетников запланировал строительство нового здания галереи в 2019 году. Сдать его хотели — в 2023 году. Аукционы постоянно переносились. Несмотря на упущенное время, уже теперь губернатор Махонин пообещал галерею к концу 2023 года. Причем пообещал не только пермякам, но и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину во время его визита в Пермь. Трамвай на набережной, детская железная дорога, «пермское метро» Это самый скандальный проект краевых властей за последние десять лет. Решетников во время визита президента Владимира Путина в Пермь рассказал, что перенесет жд-пути из центра города. В итоге ветку от Перми-1 до Перми-2 демонтировали. На этом перегоне Решетников хотел запустить трамвай. А еще — детский мини-поезд по узкоколейной дороге вдоль Камы. Жители отдаленных районов выходили на митинги, чтобы им вернули ветку. Махонин вернул дорогу и хочет сделать этот участок частью пермского наземного метро. Инфекционная больница В 2015 году Басаргин запланировал построить новое здание инфекционной больницы в Индустриальном районе к 2018 году. Проект не реализовали. Решетников выбрал для больницы участок в Кировском районе. Тоже не реализовали. Махонин предложил строить больницу все-таки в Индустриальном районе. И ее даже начали возводить. Обещают закончить к 2023 году — к юбилею. Автовокзал и ЖД-вокзал По мнению Басаргина, два вокзала должны располагаться в одном месте и выглядеть прилично. Решетников считал по-другому. В 2018 году он рассказывал, что новый жд-вокзал будет размещен по другую сторону Транссиба, ближе к Парковому. Махонин вернулся к идее совместить два вокзала. Проектирование объекта должно завершиться в 2022 году, а строительно-монтажные работы начнутся в 2023 году. Многофункциональный центр «Эспланада» Проект, который начали разрабатывать при Решетникове, возводится быстро. Одна из очередей — торговый центр — уже открыта и встречает гостей. Правда, дата открытия все время переносилась. Вторую и третью очереди предполагается запустить в 2022 году. URA.RU будет следить за строительством. Несуществующие объекты Мы могли бы показать фотографии пермского аквапарка, третьего моста через Каму, гипермаркета IKEA и трассы ТР-53. Но их просто не существует. Эти объекты обещали пермякам все три губернатора. На данный момент решение принято только по трассе ТР-53. По предварительным расчетам в Перми они появится к 2029 году.