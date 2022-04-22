Макрон пообещал Украине «Цезарей»

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Эммануэль Макрон сообщил о поставках оружия на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Франция поставит Украине артиллерийские установки «Цезарь». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Франция направит Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки „Цезарь“. Также Франция поставит партии противотанковых ракет „Милан“», — передает слова Макрона агентство Le Figaro.

Поставки оружия на Украину увеличились после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Американские СМИ сообщают, что США и их союзники поставляют Украине оружие на сотни миллионов долларов. В Кремле заявили, что поставки оружия на Украину не способствуют безопасности в Европе.

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Франция поставит Украине артиллерийские установки «Цезарь». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Франция направит Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки „Цезарь“. Также Франция поставит партии противотанковых ракет „Милан“», — передает слова Макрона агентство Le Figaro. Поставки оружия на Украину увеличились после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Американские СМИ сообщают, что США и их союзники поставляют Украине оружие на сотни миллионов долларов. В Кремле заявили, что поставки оружия на Украину не способствуют безопасности в Европе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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