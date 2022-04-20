NBC: США помогут Украине оружием на сотни миллионов долларов

США поставят Украине оружие на 800 млн долларов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США хотят объявить о новой помощи Украине, поставки оружия могут быть на сумму 800 млн долларов. Такую информацию приводит телеканал NBC.

«Соединенные Штаты объявят о еще одном пакете военной помощи. Размер, как ожидается, будет аналогичен 800 миллионам долларов, о которых администрация [президента США Джо Байдена] объявила на прошлой неделе», — ссылается телеканал на нескольких официальных лиц из администрации президента США.

О том, что США отправят на Украину семь самолетов с военной помощью — иными словами, оружием, стало известно 20 апреля. Об этом доложил представитель Пентагона. Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что еще в выходные [16 и 17 апреля] из Америки вылетели четыре борта с военными поставками, еще один — 18 апреля.

До этого Штаты уже несколько раз отправляли оружие на Украину. Часть из переданного оборудования потребует обучения украинских солдат. Поставляющий вооружение для ВСУ транспорт НАТО (в организацию входит и США) будет рассматриваться российскими военными в качестве целей для уничтожения, ранее заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

После эскалации конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Западные консультанты много лет готовили украинскую армию к войне против России. Доказательства участия натовских военных в командовании армией Украины уже есть у российских спецслужб, заявил в интервью URA.RU офицер, прошедший чеченскую военную компанию, советник председателя правительства ДНР Ян Гагин.

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