Пермского спикера просят доставить в СКР скандального депутата

Илья Лисняк заявил, что ему некогда ходить по следователям Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Старший следователь следственного отдела по Орджоникидзевскому району СУ СКР по Пермскому краю Денис Симонов попросил спикера заксобрания Валерия Сухих обеспечить явку депутата Ильи Лисняка в отдел. Его вызывали для дачи объяснений в рамках доследственной проверки, но он не явился.

«Симонов просит принять меры для обеспечения явки депутата Ильи Лисняка, члена фракции „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“, в отдел. Следователь пишет, что господин Лисняк был вызван повесткой на 8 апреля для дачи объяснений в рамках доследственной проверки», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, речь идет о заявлении директора ООО «Камский картон» Александра Кириллова. Он утверждает, что медиагентство «Кулич», которое связывают с Лисняком, распространяло в пермских пабликах и соцсетях заведомо ложные сведения.

Источник URA.RU в заксобрании подтвердил наличие обращение на имя спикера. В нем Валерия Сухих просят обеспечить явку Лисняка 25 апреля. Аналогичное письмо пришло и к руководителю реготделения партии «Справедливая Россия» Веронике Куликовой, добавляет собеседник.

Илья Лисняк заявил URA.RU, что «плотный график выступления на всероссийских и международных мероприятиях не позволяет по первому зову бежать в Орджоникидзевский район». Пояснения он уже давал, было вынесено постановление об отказе «в каких-либо уголовных делах». «Требовать и возлагать обязанность о явке следователь не может. По закону я могу лишь по собственному желанию прийти и прокомментировать эти бредни», — заявил Илья Лисняк. Ранее URA.RU сообщало, что Ленинский отдел СУ СК РФ проводит проверку по другим эпизодам работы агентства «Кулич».

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