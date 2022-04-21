Пермского спикера просят доставить в СКР скандального депутата

Старший следователь следственного отдела по Орджоникидзевскому району СУ СКР по Пермскому краю Денис Симонов попросил спикера заксобрания Валерия Сухих обеспечить явку депутата Ильи Лисняка в отдел. Его вызывали для дачи объяснений в рамках доследственной проверки, но он не явился.
«Симонов просит принять меры для обеспечения явки депутата Ильи Лисняка, члена фракции „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“, в отдел. Следователь пишет, что господин Лисняк был вызван повесткой на 8 апреля для дачи объяснений в рамках доследственной проверки», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».
По данным издания, речь идет о заявлении директора ООО «Камский картон» Александра Кириллова. Он утверждает, что медиагентство «Кулич», которое связывают с Лисняком, распространяло в пермских пабликах и соцсетях заведомо ложные сведения.
Источник URA.RU в заксобрании подтвердил наличие обращение на имя спикера. В нем Валерия Сухих просят обеспечить явку Лисняка 25 апреля. Аналогичное письмо пришло и к руководителю реготделения партии «Справедливая Россия» Веронике Куликовой, добавляет собеседник.
Илья Лисняк заявил URA.RU, что «плотный график выступления на всероссийских и международных мероприятиях не позволяет по первому зову бежать в Орджоникидзевский район». Пояснения он уже давал, было вынесено постановление об отказе «в каких-либо уголовных делах». «Требовать и возлагать обязанность о явке следователь не может. По закону я могу лишь по собственному желанию прийти и прокомментировать эти бредни», — заявил Илья Лисняк. Ранее URA.RU сообщало, что Ленинский отдел СУ СК РФ проводит проверку по другим эпизодам работы агентства «Кулич».
Старший следователь следственного отдела по Орджоникидзевскому району СУ СКР по Пермскому краю Денис Симонов попросил спикера заксобрания Валерия Сухих обеспечить явку депутата Ильи Лисняка в отдел. Его вызывали для дачи объяснений в рамках доследственной проверки, но он не явился. «Симонов просит принять меры для обеспечения явки депутата Ильи Лисняка, члена фракции „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“, в отдел. Следователь пишет, что господин Лисняк был вызван повесткой на 8 апреля для дачи объяснений в рамках доследственной проверки», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, речь идет о заявлении директора ООО «Камский картон» Александра Кириллова. Он утверждает, что медиагентство «Кулич», которое связывают с Лисняком, распространяло в пермских пабликах и соцсетях заведомо ложные сведения. Источник URA.RU в заксобрании подтвердил наличие обращение на имя спикера. В нем Валерия Сухих просят обеспечить явку Лисняка 25 апреля. Аналогичное письмо пришло и к руководителю реготделения партии «Справедливая Россия» Веронике Куликовой, добавляет собеседник. Илья Лисняк заявил URA.RU, что «плотный график выступления на всероссийских и международных мероприятиях не позволяет по первому зову бежать в Орджоникидзевский район». Пояснения он уже давал, было вынесено постановление об отказе «в каких-либо уголовных делах». «Требовать и возлагать обязанность о явке следователь не может. По закону я могу лишь по собственному желанию прийти и прокомментировать эти бредни», — заявил Илья Лисняк. Ранее URA.RU сообщало, что Ленинский отдел СУ СК РФ проводит проверку по другим эпизодам работы агентства «Кулич».