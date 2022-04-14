Оппонента Жириновского в Перми опять проверяют следователи

Илья Лисняк проверки назвал проделками «бумажных террористов» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Следственный отдел по Ленинскому району Перми начал новую проверку по фактам заключения администрацией Перми контрактов с ООО «Медиа Агентство „Кулич“», которое связывают с депутатом заксобрания Ильей Лисняком. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следственному отделу. Лисняк известен скандальным выходом из ЛДПР, когда в ситуацию пришлось вмешаться лидеру партии Владимир Жириновский.

«Решено отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 27 января 2022 года. И направить материалы для проведения дополнительной проверки», — говорит собеседник агентства.

Предыдущая проверка была проведена неполно, а решение об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») принято преждевременно и незаконно, отмечает инсайдер. По его данным, следователи решили запросить информацию из УФАС России по Пермскому краю, краевого министерства финансов, а также опросить членов конкурсной комиссии, которая приняла решение «отдать» контракты «Куличу» и самого Илью Лисняка.

Источник пояснил, что речь идет о контракте с администрацией Перми на предоставление услуг по повышению финансовой грамотности населения на 5 млн рублей. Есть версия, что техзадание было составлено с злоупотреблениями. А это привело к искусственному ограничению конкуренции и заключению договора с «Куличом». URA.RU направило запрос в пресс-службу следственного управления СК РФ по Пермскому краю. На момент публикации ответ не был получен.

Илья Лисняк заявил URA.RU, что эти проверки — «бумажный терроризм из источника пакостей». Никаких дел и следствия в отношении него не велось и не ведется. «Если „бумажные террористы“ решили продолжить отвлекать СК от настоящих дел, можем пройти по второму кругу», — сказал Лисняк.

Илья Лисняк был депутатом Пермской городской думы от ЛДПР. Он со скандалом вышел из партии, сдал мандат и избрался депутатом ЗС по спискам «Справедливой России. Илья Лисняк просил СК РФ привлечь лидера ЛДПР Владимира Жириновского к уголовной ответственности.

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