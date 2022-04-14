Оппонента Жириновского в Перми опять проверяют следователи

Следственный отдел по Ленинскому району Перми начал новую проверку по фактам заключения администрацией Перми контрактов с ООО «Медиа Агентство „Кулич“», которое связывают с депутатом заксобрания Ильей Лисняком. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следственному отделу. Лисняк известен скандальным выходом из ЛДПР, когда в ситуацию пришлось вмешаться лидеру партии Владимир Жириновский.
«Решено отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 27 января 2022 года. И направить материалы для проведения дополнительной проверки», — говорит собеседник агентства.
Предыдущая проверка была проведена неполно, а решение об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») принято преждевременно и незаконно, отмечает инсайдер. По его данным, следователи решили запросить информацию из УФАС России по Пермскому краю, краевого министерства финансов, а также опросить членов конкурсной комиссии, которая приняла решение «отдать» контракты «Куличу» и самого Илью Лисняка.
Источник пояснил, что речь идет о контракте с администрацией Перми на предоставление услуг по повышению финансовой грамотности населения на 5 млн рублей. Есть версия, что техзадание было составлено с злоупотреблениями. А это привело к искусственному ограничению конкуренции и заключению договора с «Куличом». URA.RU направило запрос в пресс-службу следственного управления СК РФ по Пермскому краю. На момент публикации ответ не был получен.
Илья Лисняк заявил URA.RU, что эти проверки — «бумажный терроризм из источника пакостей». Никаких дел и следствия в отношении него не велось и не ведется. «Если „бумажные террористы“ решили продолжить отвлекать СК от настоящих дел, можем пройти по второму кругу», — сказал Лисняк.
Илья Лисняк был депутатом Пермской городской думы от ЛДПР. Он со скандалом вышел из партии, сдал мандат иизбрался депутатом ЗС по спискам «Справедливой России. Илья Лисняк просил СК РФ привлечь лидера ЛДПР Владимира Жириновского к уголовной ответственности.
Следственный отдел по Ленинскому району Перми начал новую проверку по фактам заключения администрацией Перми контрактов с ООО «Медиа Агентство „Кулич“», которое связывают с депутатом заксобрания Ильей Лисняком. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следственному отделу. Лисняк известен скандальным выходом из ЛДПР, когда в ситуацию пришлось вмешаться лидеру партии Владимир Жириновский. «Решено отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 27 января 2022 года. И направить материалы для проведения дополнительной проверки», — говорит собеседник агентства. Предыдущая проверка была проведена неполно, а решение об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») принято преждевременно и незаконно, отмечает инсайдер. По его данным, следователи решили запросить информацию из УФАС России по Пермскому краю, краевого министерства финансов, а также опросить членов конкурсной комиссии, которая приняла решение «отдать» контракты «Куличу» и самого Илью Лисняка. Источник пояснил, что речь идет о контракте с администрацией Перми на предоставление услуг по повышению финансовой грамотности населения на 5 млн рублей. Есть версия, что техзадание было составлено с злоупотреблениями. А это привело к искусственному ограничению конкуренции и заключению договора с «Куличом». URA.RU направило запрос в пресс-службу следственного управления СК РФ по Пермскому краю. На момент публикации ответ не был получен. Илья Лисняк заявил URA.RU, что эти проверки — «бумажный терроризм из источника пакостей». Никаких дел и следствия в отношении него не велось и не ведется. «Если „бумажные террористы“ решили продолжить отвлекать СК от настоящих дел, можем пройти по второму кругу», — сказал Лисняк. Илья Лисняк был депутатом Пермской городской думы от ЛДПР. Он со скандалом вышел из партии, сдал мандат и избрался депутатом ЗС по спискам «Справедливой России. Илья Лисняк просил СК РФ привлечь лидера ЛДПР Владимира Жириновского к уголовной ответственности.