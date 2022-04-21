В Кургане будут судить директора компании, связанной с мэрией

Материалы уголовного дела в отношении Галины Вихаревой поступили в Курганский городской суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Материалы уголовного дела в отношении директора муниципального унитарного предприятия «Прометей» Галины Вихаревой поступило в Курганский городской суд. Ее подозревают в незаконном предпринимательстве. Информация об этом опубликована в ГАС «Правосудие».

«Фамилия: Вихарева Галина Григорьевна. Перечень статей: ст. 171 ч.2 п.б УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, — прим. ред.)», — указано в картотеке.

Материалы дела переданы судье Андрею Петрову. Дата судебного заседания пока не назначена. Контактов Вихаревой в распоряжении URA.RU нет. Дозвониться до МУП «Прометей» URA.RU не удалось. Комментарии по уголовному делу в отношении директора МУП URA.RU запрашивало в пресс-службе мэрии Кургана 28 марта. На момент публикации ответ не поступал.

Как ранее сообщало URA.RU, директора МУПа обвиняют в том, что ее организация незаконно оказывала услуги в сфере отопления и за несколько лет получила более 87 млн рублей дохода. По данным пресс-службы областной прокуратуры, предприятие, возглавляемое обвиняемой, с 2017 по 2021 годы осуществляло эксплуатацию двух котельных, не имея на это лицензии.

МУП «Прометей» является подведомственной организацией городского департамента ЖКХ. На сайте городской администрации указано, что компания управляет многоквартирными жилыми домами, в том числе теми, в отношении которых собственники не выбрали способ управления, либо не определена управляющая организация.

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