На майские праздники отменят часть электричек из Екатеринбурга

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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, электричка, электропоезд, пассажир, ржд, жд вокзал челябинск, пригородный поезд
На СвЖД временно отменят некоторые электрички. «Праздничное расписание» будет действовать с 1 по 11 мая Фото:

Новый порядок курсирования некоторых пригородных поездов будет действовать с 1 по 11 мая. Информация об этом появилась на официальном сайте Свердловской железной дороги.

«Изменения затронут пригородные „Ласточки“ в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали. Кроме того, 2, 3, 9 и 10 мая отменяются рейсы электропоезда сообщением Сысерть — Керамик — Екатеринбург-Сортировочный, курсирующего только по рабочим дням», — говорится в сообщении.

При этом на туристическом направлении «Императорский маршрут» 2 и 3 мая появлятся дополнительные поезда. Информацию обо всех изменения можно посмотреть на сайте СвЖД.

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Новый порядок курсирования некоторых пригородных поездов будет действовать с 1 по 11 мая. Информация об этом появилась на официальном сайте Свердловской железной дороги. «Изменения затронут пригородные „Ласточки“ в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали. Кроме того, 2, 3, 9 и 10 мая отменяются рейсы электропоезда сообщением Сысерть — Керамик — Екатеринбург-Сортировочный, курсирующего только по рабочим дням», — говорится в сообщении. При этом на туристическом направлении «Императорский маршрут» 2 и 3 мая появлятся дополнительные поезда. Информацию обо всех изменения можно посмотреть на сайте СвЖД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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