На майские праздники отменят часть электричек из Екатеринбурга

На СвЖД временно отменят некоторые электрички. «Праздничное расписание» будет действовать с 1 по 11 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новый порядок курсирования некоторых пригородных поездов будет действовать с 1 по 11 мая. Информация об этом появилась на официальном сайте Свердловской железной дороги.

«Изменения затронут пригородные „Ласточки“ в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали. Кроме того, 2, 3, 9 и 10 мая отменяются рейсы электропоезда сообщением Сысерть — Керамик — Екатеринбург-Сортировочный, курсирующего только по рабочим дням», — говорится в сообщении.

При этом на туристическом направлении «Императорский маршрут» 2 и 3 мая появлятся дополнительные поезда. Информацию обо всех изменения можно посмотреть на сайте СвЖД.