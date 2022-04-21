Пьяный пермяк задушил подругу и бросил тело в подъезде

В убийстве подозревают 47-летнего пермяка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермские полицейские задержали подозреваемого в жестоком преступлении. По версии следователей, ранее судимый 47-летний мужчина убил свою знакомую во время бытовой ссоры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по городу Перми.

«Мужчина в своей квартире распивал спиртное со своей знакомой 1973 года рождения. Во время употребления алкоголя мужчина из личной неприязни сначала избил, а после задушил женщину. Ее тело он вытащил в подъезд», — сообщили в пресс-службе.

Тело обнаружили соседи, они же вызвали полицейских. По горячим следам подозреваемого задержали, сейчас он взят под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».