В ХМАО ищут беженцев, пострадавших от националистов на Украине

Расследоваться уголовные дела в отношении украинских националистов будут в Москве Фото: Официальный сайт президента Украины

Следователи следственного управления следственного комитета ХМАО опрашивают прибывших с Донбасса беженцев, которые подверглись насилию со стороны украинских военных и националистов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления следственного комитета по ХМАО.

«В настоящее время мы опрашиваем свидетелей преступлений со стороны силовиков и военнослужащих ВСУ. Сотрудниками следственного комитета опрошены около 200 беженцев, прибывших из ДНР и ЛНР», — добавили в ведомстве.

Сообщается, что данные переданные беженцами будут направлены в следственный комитет России. Именно там будут расследоваться уголовные дела в отношении украинских националистов. В пресс-службе добавили, что информационный центр СК России запустил горячую линию для обращений беженцев, «где будут фиксировать бесчинства и преступления на территории Донецкой и Луганской народных республик и Украины».

Ранее URA.RU сообщало, что председатель СКР России Александр Бастрыкин заявил о намерении ведомства расследовать геноцид народов СССР. Он также заявил, что СКР собирается установить и осудить всех нацистских преступников, а в случае их смерти будут опубликованы их имена и преступления. Российская сторона фиксирует каждый факт военных преступлений украинских националистов, совершенные против мирного населения за время спецоперации, которую Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал».

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