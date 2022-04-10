Депутат Володацкий: как РФ докажет зверства украинских нацистов

10 апреля 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

Россия должна фиксировать каждое преступление против мирного населения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская сторона фиксирует каждый факт военных преступлений украинских националистов, совершенные против мирного населения за время спецоперации. Спустя некоторое время эти материалы будут переданы странам и организациям, поскольку сейчас даже в Совете безопасности ООН не намерены выслушивать доказательства России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Изменится ситуация и мы все материалы отправим в те страны, которые нейтральны или дружественные. Их большинство в мире. [В Совете безопасности ООН] бесполезно что-то доказывать. Там у людей шоры. У них своя психология. Они направлены сейчас только лишь на одно — любыми путями продолжить столкновение Украины и России, поэтому они не будут видеть и не слышать ничего. Даже если представитель нацбатальона „Азов“ (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) будет при них убивать, резать, расчленять людей, они про это не будут говорить», — сказал Виктор Водолацкий. «Материалы будут направляться после того, как на Западе изменится ситуация. Сейчас страны начнут менять свое отношение к Америке. Они перестанут быть от нее зависимыми, когда начнется голод и они начнут вымерзать, к чему их подталкивает США. Естественно, там начнется смена политического курса, руководства», — уточнил он. По его словам, СК РФ уже начал формировать материалы. Также Водолацкий упрекнул Совет безопасности ООН в игнорировании заявлений России. «Если бы Советом безопасности ООН руководила Россия, то он бы собрался. Если бы иная страна, нормальная и без тараканов в голове, то Совет тоже бы собрался. А сегодня Англия. Это одна из тех стран, которая находится во главе той ситуации, что сегодня возникла на Украине. Это та страна, которая заваливает Украину летальным оружием лишь с одной целью — чтобы больше украинцев погибло», — подчеркнул депутат Госдумы. Ранее в Краматорске был нанесен удар ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу, где собиралось мирное население для эвакуации из города. Согласно официальным данным, погибло 50 человек. Украинская сторона обвинила российских военных, но в СМИ появилась информация, что ракета состояла на балансе Вооруженных сил Украины, о чем свидетельствует ее серийный номер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская сторона фиксирует каждый факт военных преступлений украинских националистов, совершенные против мирного населения за время спецоперации. Спустя некоторое время эти материалы будут переданы странам и организациям, поскольку сейчас даже в Совете безопасности ООН не намерены выслушивать доказательства России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Изменится ситуация и мы все материалы отправим в те страны, которые нейтральны или дружественные. Их большинство в мире. [В Совете безопасности ООН] бесполезно что-то доказывать. Там у людей шоры. У них своя психология. Они направлены сейчас только лишь на одно — любыми путями продолжить столкновение Украины и России, поэтому они не будут видеть и не слышать ничего. Даже если представитель нацбатальона „Азов“ (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) будет при них убивать, резать, расчленять людей, они про это не будут говорить», — сказал Виктор Водолацкий. «Материалы будут направляться после того, как на Западе изменится ситуация. Сейчас страны начнут менять свое отношение к Америке. Они перестанут быть от нее зависимыми, когда начнется голод и они начнут вымерзать, к чему их подталкивает США. Естественно, там начнется смена политического курса, руководства», — уточнил он. По его словам, СК РФ уже начал формировать материалы. Также Водолацкий упрекнул Совет безопасности ООН в игнорировании заявлений России. «Если бы Советом безопасности ООН руководила Россия, то он бы собрался. Если бы иная страна, нормальная и без тараканов в голове, то Совет тоже бы собрался. А сегодня Англия. Это одна из тех стран, которая находится во главе той ситуации, что сегодня возникла на Украине. Это та страна, которая заваливает Украину летальным оружием лишь с одной целью — чтобы больше украинцев погибло», — подчеркнул депутат Госдумы. Ранее в Краматорске был нанесен удар ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу, где собиралось мирное население для эвакуации из города. Согласно официальным данным, погибло 50 человек. Украинская сторона обвинила российских военных, но в СМИ появилась информация, что ракета состояла на балансе Вооруженных сил Украины, о чем свидетельствует ее серийный номер.