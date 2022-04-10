Депутат Володацкий: как РФ докажет зверства украинских нацистов

Российская сторона фиксирует каждый факт военных преступлений украинских националистов, совершенные против мирного населения за время спецоперации. Спустя некоторое время эти материалы будут переданы странам и организациям, поскольку сейчас даже в Совете безопасности ООН не намерены выслушивать доказательства России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Изменится ситуация и мы все материалы отправим в те страны, которые нейтральны или дружественные. Их большинство в мире. [В Совете безопасности ООН] бесполезно что-то доказывать. Там у людей шоры. У них своя психология. Они направлены сейчас только лишь на одно — любыми путями продолжить столкновение Украины и России, поэтому они не будут видеть и не слышать ничего. Даже если представитель нацбатальона „Азов“ (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) будет при них убивать, резать, расчленять людей, они про это не будут говорить», — сказал Виктор Водолацкий.
«Материалы будут направляться после того, как на Западе изменится ситуация. Сейчас страны начнут менять свое отношение к Америке. Они перестанут быть от нее зависимыми, когда начнется голод и они начнут вымерзать, к чему их подталкивает США. Естественно, там начнется смена политического курса, руководства», — уточнил он. По его словам, СК РФ уже начал формировать материалы.
Также Водолацкий упрекнул Совет безопасности ООН в игнорировании заявлений России. «Если бы Советом безопасности ООН руководила Россия, то он бы собрался. Если бы иная страна, нормальная и без тараканов в голове, то Совет тоже бы собрался. А сегодня Англия. Это одна из тех стран, которая находится во главе той ситуации, что сегодня возникла на Украине. Это та страна, которая заваливает Украину летальным оружием лишь с одной целью — чтобы больше украинцев погибло», — подчеркнул депутат Госдумы.
Ранее в Краматорске был нанесен удар ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу, где собиралось мирное население для эвакуации из города. Согласно официальным данным, погибло 50 человек. Украинская сторона обвинила российских военных, но в СМИ появилась информация, что ракета состояла на балансе Вооруженных сил Украины, о чем свидетельствует ее серийный номер.
Российская сторона фиксирует каждый факт военных преступлений украинских националистов, совершенные против мирного населения за время спецоперации. Спустя некоторое время эти материалы будут переданы странам и организациям, поскольку сейчас даже в Совете безопасности ООН не намерены выслушивать доказательства России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Изменится ситуация и мы все материалы отправим в те страны, которые нейтральны или дружественные. Их большинство в мире. [В Совете безопасности ООН] бесполезно что-то доказывать. Там у людей шоры. У них своя психология. Они направлены сейчас только лишь на одно — любыми путями продолжить столкновение Украины и России, поэтому они не будут видеть и не слышать ничего. Даже если представитель нацбатальона „Азов“ (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) будет при них убивать, резать, расчленять людей, они про это не будут говорить», — сказал Виктор Водолацкий. «Материалы будут направляться после того, как на Западе изменится ситуация. Сейчас страны начнут менять свое отношение к Америке. Они перестанут быть от нее зависимыми, когда начнется голод и они начнут вымерзать, к чему их подталкивает США. Естественно, там начнется смена политического курса, руководства», — уточнил он. По его словам, СК РФ уже начал формировать материалы. Также Водолацкий упрекнул Совет безопасности ООН в игнорировании заявлений России. «Если бы Советом безопасности ООН руководила Россия, то он бы собрался. Если бы иная страна, нормальная и без тараканов в голове, то Совет тоже бы собрался. А сегодня Англия. Это одна из тех стран, которая находится во главе той ситуации, что сегодня возникла на Украине. Это та страна, которая заваливает Украину летальным оружием лишь с одной целью — чтобы больше украинцев погибло», — подчеркнул депутат Госдумы. Ранее в Краматорске был нанесен удар ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу, где собиралось мирное население для эвакуации из города. Согласно официальным данным, погибло 50 человек. Украинская сторона обвинила российских военных, но в СМИ появилась информация, что ракета состояла на балансе Вооруженных сил Украины, о чем свидетельствует ее серийный номер.