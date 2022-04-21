21 апреля 2022

Тюменский губернатор заявил о новых выплатах погорельцам

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон для сжигания боровских куриц и корма. Тюмень, пожар, пожар в лесу, пожар в поле
В пожаре в Бердюжском районе пострадали пять жилых домов Фото:

Жители тюменской деревни Глубокое (Бердюжский район), пострадавшие от пожара, получат по 100 тыс. рублей из областного бюджета. Об этом в своем telegram-канале заявил губернатор Александр Моор. Ранее погорельцы уже получили по 50 тыс. рублей из областной и муниципальной казны.

«Подписал постановление об оказании помощи жителям деревни Глубокое. В нем прописано кому и в каком виде будут выплачены деньги на покупку жилья. Определен порядок обращения, расчет суммы выплаты и сроки. Тем, кто проживал в муниципальном фонде, будет предоставлена другая жилплощадь. Кроме того, все пострадавшие смогут получить выплату в размере 100 тысяч рублей за утраченные хозяйственные строения, которые находились на приусадебном участке», — написал глава региона.

Ранее URA.RU писало, что при пожаре в деревне было повреждено пять жилых домов. Люди в огне не пострадали.

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Жители тюменской деревни Глубокое (Бердюжский район), пострадавшие от пожара, получат по 100 тыс. рублей из областного бюджета. Об этом в своем telegram-канале заявил губернатор Александр Моор. Ранее погорельцы уже получили по 50 тыс. рублей из областной и муниципальной казны. «Подписал постановление об оказании помощи жителям деревни Глубокое. В нем прописано кому и в каком виде будут выплачены деньги на покупку жилья. Определен порядок обращения, расчет суммы выплаты и сроки. Тем, кто проживал в муниципальном фонде, будет предоставлена другая жилплощадь. Кроме того, все пострадавшие смогут получить выплату в размере 100 тысяч рублей за утраченные хозяйственные строения, которые находились на приусадебном участке», — написал глава региона. Ранее URA.RU писало, что при пожаре в деревне было повреждено пять жилых домов. Люди в огне не пострадали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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