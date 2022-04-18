Александр Моор заявил о новых выплатах для тюменских погорельцев

Пострадавшим от пожара селянам выплатят дополнительные 50 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители села Глубокое, чьи дома сгорели в результате пожара 16 апреля, дважды получат по 50 тысяч рублей. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал в своем telegram-канале. Ранее заявлялось лишь об одной выплате.

«По моему поручению шесть семей, постоянно проживающих в деревне Глубокое Бердюжского района, чье жилье пострадало в результате пожара 16 апреля, получили материальную помощь — 50 тысяч рублей. Это на первоочередные нужды. Взял на контроль, чтобы до конца недели еще 50 тысяч было предоставлено семьям из муниципального бюджета», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Помимо материальной помощи погорельцы получили продуктовые наборы. Также им предоставили временное жилье. Этим правом воспользовались две из шести семей. Еще три разместились у родственников, один пострадавший работает вахтой в Тюмени.

Как ранее писало URA.RU, 16 апреля в деревне Глубокое Бердюжского района произошел пожар. Огнем была уничтожена половина деревни, люди не пострадали. Возбуждено уголовное дело. Власти пообещали построить пострадавшим новые дома, а тем, кто пожелает сменить место жительства, предоставят квартиры в районном центре.