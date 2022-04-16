В тюменской деревне произошел крупный пожар. В ситуацию вмешались Якушев и Моор

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Тушение пожара на улице Зои Космодемьянской. Курган, мчс, пожар, тушение огня, пожар в доме, тушение пожара
В результате пожара никто не погиб и не пострадал Фото:

В деревне Глубокое Тюменской области 16 апреля произошел пожар, повредивший пять жилых домов и восемь нежилых строений. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Ситуацию контролируют полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Александр Моор.

Поступило сообщение о пожаре в деревне Глубокое Бердюжского микрорайона, на улицах Озерной и Школьной, сообщается на сайте регионального МЧС. К месту пожара оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. В тушении пожара участвовали 53 человека и 26 единиц техники, уточняет ведомство.

Губернатор Тюменской области Александр Моор контролирует ситуацию с пожаром, он приехал в Бердюжский район для осмотра места происшествия. После окончания осмотра Моор проведет заседание оперштаба, на котором обсудят ликвидацию последствий пожара и меры помощи людям, сообщается в telegram-канале Информационного центра правительства Тюменской области.

В результате возгорания получили повреждения пять жилых домов и восемь нежилых строений. Никто не пострадал. Прокуратура проводит проверку. Предполагается, что причиной происшествия мог быть пожар в нежилом доме, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Ситуацию контролирует полпред Владимир Якушев.

В Тюменской области с 15 апреля введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС. Документ подписал Моор в связи с пожароопасной обстановке в регионе, рассказали URA.RU в Информационном центре правительства региона.

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В деревне Глубокое Тюменской области 16 апреля произошел пожар, повредивший пять жилых домов и восемь нежилых строений. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Ситуацию контролируют полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Александр Моор. Поступило сообщение о пожаре в деревне Глубокое Бердюжского микрорайона, на улицах Озерной и Школьной, сообщается на сайте регионального МЧС. К месту пожара оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. В тушении пожара участвовали 53 человека и 26 единиц техники, уточняет ведомство. Губернатор Тюменской области Александр Моор контролирует ситуацию с пожаром, он приехал в Бердюжский район для осмотра места происшествия. После окончания осмотра Моор проведет заседание оперштаба, на котором обсудят ликвидацию последствий пожара и меры помощи людям, сообщается в telegram-канале Информационного центра правительства Тюменской области. В результате возгорания получили повреждения пять жилых домов и восемь нежилых строений. Никто не пострадал. Прокуратура проводит проверку. Предполагается, что причиной происшествия мог быть пожар в нежилом доме, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Ситуацию контролирует полпред Владимир Якушев. В Тюменской области с 15 апреля введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС. Документ подписал Моор в связи с пожароопасной обстановке в регионе, рассказали URA.RU в Информационном центре правительства региона.
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