В тюменской деревне произошел крупный пожар. В ситуацию вмешались Якушев и Моор

16 апреля 2022 в 19:09 Размер текста - 17 +

В результате пожара никто не погиб и не пострадал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В деревне Глубокое Тюменской области 16 апреля произошел пожар, повредивший пять жилых домов и восемь нежилых строений. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Ситуацию контролируют полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Александр Моор. Поступило сообщение о пожаре в деревне Глубокое Бердюжского микрорайона, на улицах Озерной и Школьной, сообщается на сайте регионального МЧС. К месту пожара оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. В тушении пожара участвовали 53 человека и 26 единиц техники, уточняет ведомство. Губернатор Тюменской области Александр Моор контролирует ситуацию с пожаром, он приехал в Бердюжский район для осмотра места происшествия. После окончания осмотра Моор проведет заседание оперштаба, на котором обсудят ликвидацию последствий пожара и меры помощи людям, сообщается в telegram-канале Информационного центра правительства Тюменской области. В результате возгорания получили повреждения пять жилых домов и восемь нежилых строений. Никто не пострадал. Прокуратура проводит проверку. Предполагается, что причиной происшествия мог быть пожар в нежилом доме, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Ситуацию контролирует полпред Владимир Якушев. В Тюменской области с 15 апреля введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС. Документ подписал Моор в связи с пожароопасной обстановке в регионе, рассказали URA.RU в Информационном центре правительства региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

В деревне Глубокое Тюменской области 16 апреля произошел пожар, повредивший пять жилых домов и восемь нежилых строений. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Ситуацию контролируют полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Александр Моор. Поступило сообщение о пожаре в деревне Глубокое Бердюжского микрорайона, на улицах Озерной и Школьной, сообщается на сайте регионального МЧС. К месту пожара оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. В тушении пожара участвовали 53 человека и 26 единиц техники, уточняет ведомство. Губернатор Тюменской области Александр Моор контролирует ситуацию с пожаром, он приехал в Бердюжский район для осмотра места происшествия. После окончания осмотра Моор проведет заседание оперштаба, на котором обсудят ликвидацию последствий пожара и меры помощи людям, сообщается в telegram-канале Информационного центра правительства Тюменской области. В результате возгорания получили повреждения пять жилых домов и восемь нежилых строений. Никто не пострадал. Прокуратура проводит проверку. Предполагается, что причиной происшествия мог быть пожар в нежилом доме, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Ситуацию контролирует полпред Владимир Якушев. В Тюменской области с 15 апреля введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС. Документ подписал Моор в связи с пожароопасной обстановке в регионе, рассказали URA.RU в Информационном центре правительства региона.