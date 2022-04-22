В акции приняли участие 80 человек (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Волонтеры «Сима-ленда» провели первый в этом сезоне субботник в Екатеринбурге. Они очистили от листвы и крупного мусора парк Камвольного комбината площадью 2600 кв. м. Об этом URA.RU рассказали организаторы уборки.

«В прошлом году мы убирались на разных площадках и в разных городах нашего любимого региона. Нам очень нравилось, как люди реагировали на нашу помощь, что 80 человек присоединялись к нам — это очень мотивировало. Мы рады, что и в этом году у нас получится продолжить преображение города и порадовать жителей. Будем дарить всем радость и красоту, — рассказал URA.RU один из организаторов субботника.

Добровольцы не только занимались уборкой, но и покрасили 15 скамеек и урн, отремонтировали две скамейки, которые ранее были сожжены вандалами, установили четыре исторические таблички, четыре кроссбукинга, девять скамеек и урн, шесть табличек «Не мусорить», а также табличку с надписью «Сердце… мы сделали это с любовью». Всего было вывезено около 50 мешков с мусором объемом 240 литров каждый.

Это не первый субботник, который проводит «Сима-ленд». В прошлом году сотрудники компании вывезли 870 мешков по 240 литров, наполненных травой, мусором и ветками. Также они обустроили удобную зону отдыха. Позднее к сотрудникам-волонтерам «Сима-ленда» присоединились присоединились работники свердловского дивизиона РЖД представители одного из предприятий УГМК — СУМЗа, а также сотрудники «Сбера».

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