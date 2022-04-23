Utair запустит прямые рейсы в Москву из городов ХМАО и ЯНАО

Билеты можно приобрести на сайте авиаперевозчика
В весенне-летний сезон авиакомпания Utair будет выполнять прямые рейсы из Ноябрьска, Когалыма, Сургута и Ханты-Мансийска в Москву. Билеты уже в продаже, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«В весенне-летнем расписании авиакомпания планирует выполнять рейсы из Москвы в 21 город России. Среди них Ханты-Мансийск, Сургут, Ноябрьск, Когалым и другие», — указано в сообщении Utair.
Авиакомпания выполняет перелеты более чем по 100 направлениям. 70% из них — прямые рейсы между регионами.
Ранее URA.RU писало, что Utair объявила о новом расписании рейсов для жителей УрФО. В нем значится 54 маршрута.
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