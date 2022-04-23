Utair запустит прямые рейсы в Москву из городов ХМАО и ЯНАО

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Споттинг. Курган, utair, пассажиры, ютейр, перелет
Билеты можно приобрести на сайте авиаперевозчика Фото:

В весенне-летний сезон авиакомпания Utair будет выполнять прямые рейсы из Ноябрьска, Когалыма, Сургута и Ханты-Мансийска в Москву. Билеты уже в продаже, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«В весенне-летнем расписании авиакомпания планирует выполнять рейсы из Москвы в 21 город России. Среди них Ханты-Мансийск, Сургут, Ноябрьск, Когалым и другие», — указано в сообщении Utair.

Авиакомпания выполняет перелеты более чем по 100 направлениям. 70% из них — прямые рейсы между регионами.

Ранее URA.RU писало, что Utair объявила о новом расписании рейсов для жителей УрФО. В нем значится 54 маршрута.

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В весенне-летний сезон авиакомпания Utair будет выполнять прямые рейсы из Ноябрьска, Когалыма, Сургута и Ханты-Мансийска в Москву. Билеты уже в продаже, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. «В весенне-летнем расписании авиакомпания планирует выполнять рейсы из Москвы в 21 город России. Среди них Ханты-Мансийск, Сургут, Ноябрьск, Когалым и другие», — указано в сообщении Utair. Авиакомпания выполняет перелеты более чем по 100 направлениям. 70% из них — прямые рейсы между регионами. Ранее URA.RU писало, что Utair объявила о новом расписании рейсов для жителей УрФО. В нем значится 54 маршрута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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