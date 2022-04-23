Сообщение о минировании задержало свердловчан в Домодедово

23 апреля 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

Самолет Москва—Екатеринбург вылетел с задержкой на два часа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рейс «Уральских авиалиний» Москва—Екатеринбург задержали из-за сообщения о минировании в аэропорту Домодедово. Он вылетел на два часа позже. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе перевозчика. «Проводится проверка информации. Комментарий предоставим позже», — сообщили в «Уральских авиалиниях». Самолет должен был вылететь из Москвы в Екатеринбург накануне в 22:00, но из-за сообщения о минировании задержался на два часа. Один из пассажиров рейса рассказал порталу E1, что посадка началась без задержки. «Самолет уже был готов к вылету, но сначала его задержали на 15 минут, подъехали машины, обслуживающие аэропорт. Потом прибыли служба разгрузки багажа и представители „Уральских авиалиний“. Нам объявили о том, что поступил сигнал о подозрительном предмете на борту», — рассказывает мужчина. Согласно «Яндекс. Расписанию», ночью в столичных аэропортах отменили и задержали порядка 20 рейсов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Рейс «Уральских авиалиний» Москва—Екатеринбург задержали из-за сообщения о минировании в аэропорту Домодедово. Он вылетел на два часа позже. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе перевозчика. «Проводится проверка информации. Комментарий предоставим позже», — сообщили в «Уральских авиалиниях». Самолет должен был вылететь из Москвы в Екатеринбург накануне в 22:00, но из-за сообщения о минировании задержался на два часа. Один из пассажиров рейса рассказал порталу E1, что посадка началась без задержки. «Самолет уже был готов к вылету, но сначала его задержали на 15 минут, подъехали машины, обслуживающие аэропорт. Потом прибыли служба разгрузки багажа и представители „Уральских авиалиний“. Нам объявили о том, что поступил сигнал о подозрительном предмете на борту», — рассказывает мужчина. Согласно «Яндекс. Расписанию», ночью в столичных аэропортах отменили и задержали порядка 20 рейсов.