Подросток несколько раз с разгона отправил самокат в стену (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

На улице Вайнера в Екатеринбурге подросток устроил краш-тест кикшеринговому самокату. Видео, на котором он разгоняется и бьет самокат об стену, появилось в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

«Вам мешают самокаты? Этот парень сделал так раз семь», — сообщил подписчик, приславший видео.

В полицию заявление от представителей компании по аренде самокатов не поступало, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Представители компании-владельца могут обратиться в любой территориальный ОВД», — добавили в управлении.

Это не первый случай, когда горожане неаккуратно обращаются с кикшеринговыми самокатами. Ранее пресс-секретарь сервиса Woosh, чьи самокаты можно арендовать на улицах города, сообщал «Моментам», что в компании начали разбирательство из-за вандализма с транспортом.