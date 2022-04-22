22 апреля 2022

Екатеринбуржец устроил «битву» с самокатом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сезона проката самокатов. Екатеринбург, самокат, электросамокат, Whoosh
Подросток несколько раз с разгона отправил самокат в стену (фото из архива) Фото:

На улице Вайнера в Екатеринбурге подросток устроил краш-тест кикшеринговому самокату. Видео, на котором он разгоняется и бьет самокат об стену, появилось в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

«Вам мешают самокаты? Этот парень сделал так раз семь», — сообщил подписчик, приславший видео.

В полицию заявление от представителей компании по аренде самокатов не поступало, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Представители компании-владельца могут обратиться в любой территориальный ОВД», — добавили в управлении.

Это не первый случай, когда горожане неаккуратно обращаются с кикшеринговыми самокатами. Ранее пресс-секретарь сервиса Woosh, чьи самокаты можно арендовать на улицах города, сообщал «Моментам», что в компании начали разбирательство из-за вандализма с транспортом.

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На улице Вайнера в Екатеринбурге подросток устроил краш-тест кикшеринговому самокату. Видео, на котором он разгоняется и бьет самокат об стену, появилось в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». «Вам мешают самокаты? Этот парень сделал так раз семь», — сообщил подписчик, приславший видео. В полицию заявление от представителей компании по аренде самокатов не поступало, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Представители компании-владельца могут обратиться в любой территориальный ОВД», — добавили в управлении. Это не первый случай, когда горожане неаккуратно обращаются с кикшеринговыми самокатами. Ранее пресс-секретарь сервиса Woosh, чьи самокаты можно арендовать на улицах города, сообщал «Моментам», что в компании начали разбирательство из-за вандализма с транспортом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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