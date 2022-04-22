На улице Вайнера в Екатеринбурге подросток устроил краш-тест кикшеринговому самокату. Видео, на котором он разгоняется и бьет самокат об стену, появилось в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
«Вам мешают самокаты? Этот парень сделал так раз семь», — сообщил подписчик, приславший видео.
В полицию заявление от представителей компании по аренде самокатов не поступало, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Представители компании-владельца могут обратиться в любой территориальный ОВД», — добавили в управлении.
Это не первый случай, когда горожане неаккуратно обращаются с кикшеринговыми самокатами. Ранее пресс-секретарь сервиса Woosh, чьи самокаты можно арендовать на улицах города, сообщал «Моментам», что в компании начали разбирательство из-за вандализма с транспортом.
На улице Вайнера в Екатеринбурге подросток устроил краш-тест кикшеринговому самокату. Видео, на котором он разгоняется и бьет самокат об стену, появилось в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». «Вам мешают самокаты? Этот парень сделал так раз семь», — сообщил подписчик, приславший видео. В полицию заявление от представителей компании по аренде самокатов не поступало, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Представители компании-владельца могут обратиться в любой территориальный ОВД», — добавили в управлении. Это не первый случай, когда горожане неаккуратно обращаются с кикшеринговыми самокатами. Ранее пресс-секретарь сервиса Woosh, чьи самокаты можно арендовать на улицах города, сообщал «Моментам», что в компании начали разбирательство из-за вандализма с транспортом.