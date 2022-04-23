Турция не дала ВКС России выполнить миссию в Сирии

Турция закрыла свое воздушное пространство для российских военных самолетов, которые направлялись в Сирию. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Разрешение на полеты было выдано на три месяца и закончилось в апреле. Турция не участвует в санкциях против РФ, поэтому российские компании могут вести бизнес в республике», — передает РИА «Новости» слова Чавушоглу.
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Турция закрыла свое воздушное пространство для российских военных самолетов, которые направлялись в Сирию. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Разрешение на полеты было выдано на три месяца и закончилось в апреле. Турция не участвует в санкциях против РФ, поэтому российские компании могут вести бизнес в республике», — передает РИА «Новости» слова Чавушоглу. Ранее Россия и Турция договорились принять меры по обеспечению перемирия в Сирии. До этого СМИ сообщали, что Турция наносила удары по российским вертолетам в Сирии.