Турция не дала ВКС России выполнить миссию в Сирии

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Самолеты в Большом Савино. Пермь, миг-31, военный самолет, истребитель
Турция не пустила военные самолеты РФ в свое воздушное пространство Фото:

Турция закрыла свое воздушное пространство для российских военных самолетов, которые направлялись в Сирию. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Разрешение на полеты было выдано на три месяца и закончилось в апреле. Турция не участвует в санкциях против РФ, поэтому российские компании могут вести бизнес в республике», — передает РИА «Новости» слова Чавушоглу.

Ранее Россия и Турция договорились принять меры по обеспечению перемирия в Сирии. До этого СМИ сообщали, что Турция наносила удары по российским вертолетам в Сирии.

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Турция закрыла свое воздушное пространство для российских военных самолетов, которые направлялись в Сирию. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Разрешение на полеты было выдано на три месяца и закончилось в апреле. Турция не участвует в санкциях против РФ, поэтому российские компании могут вести бизнес в республике», — передает РИА «Новости» слова Чавушоглу. Ранее Россия и Турция договорились принять меры по обеспечению перемирия в Сирии. До этого СМИ сообщали, что Турция наносила удары по российским вертолетам в Сирии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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