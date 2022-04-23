Родственницы военных передали бойцам армии ЛНР пасхальные куличи

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Освящение куличей на хлебзаводе Абсолют. Тюмень, пасха, куличи, хлебозавод, производство куличей
Музыкальная группа «Сестры победы» передала куличи бойцам армии ЛНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Музыкальная группа «Сестры победы» передала пасхальные куличи бойцам армии Луганской народной республики, которые находятся на фронте. В группу входят жены, сестры и дочери военных ЛНР.

«Мы хотим внести вклад в нашу общую победу и поэтому решили поддержать наших мужчин творчеством. А сегодня просто поздравляем бойцов с Пасхой», — передает РИА «Новости» слова одной из участниц группы.

Девушки доставили куличи и иконки военнослужащим Народной милиции, сотрудникам МВД ЛНР, а также военным Российской Армии. На блокпостах девушки также поздравляли военных с проезжающей мимо техники.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

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Музыкальная группа «Сестры победы» передала пасхальные куличи бойцам армии Луганской народной республики, которые находятся на фронте. В группу входят жены, сестры и дочери военных ЛНР. «Мы хотим внести вклад в нашу общую победу и поэтому решили поддержать наших мужчин творчеством. А сегодня просто поздравляем бойцов с Пасхой», — передает РИА «Новости» слова одной из участниц группы. Девушки доставили куличи и иконки военнослужащим Народной милиции, сотрудникам МВД ЛНР, а также военным Российской Армии. На блокпостах девушки также поздравляли военных с проезжающей мимо техники. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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