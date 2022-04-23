Свердловский депутат: чиновники стремятся разорить детские лагеря

Депутат считает, что проблема кроется в кадровой политике и самом руководстве Артемовского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат городской думы Артемовского (Свердловская область) Максим Демашин раскритиковал чиновников, стремящихся обанкротить детские оздоровительные лагеря. Об этом депутат рассказал радиостанции «Говорит Москва».

«Руководство не следит за соблюдением техники безопасности в учреждениях Артемовского городского округа. Вместо того, чтобы пытаться исправить ситуацию, управленцы просто увольняют персонал», — рассказал местный депутат.

Демашин считает, что проблема кроется в кадровой политике и самом руководстве Артемовского. Оно, по его мнению, приведет лучшие лагеря Свердловской области к умышленному банкротству. По его сведениям, нынешнего главу города ранее подозревали в коррупции, когда он был директором профилактория «Юбилейный». Депутат считает, что именно с его назначения начался кадровый беспредел в учреждениях.