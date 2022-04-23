23 апреля 2022
22 апреля 2022

Свердловский водитель попал в яму, вырытую дорожниками. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Коли Мяготина, провал на дороге Курган, провал дорожного покрытия, яма на дороге
По предварительным данным, пострадавших нет Фото:

В Нижнем Тагиле машина улетела в яму, вырытую для ремонта теплотрассы. О необычном ДТП сообщило сообщество «Инцидент Нижний Тагил».

«Водитель Lada Priora, не справившись с управлением, вылетел в яму, предназначенную для ремонта теплотрассы. Автомобиль провалился двумя колесами и буквально повис днищем на дорожном покрытии», — говорится в сообщении. Авария произошла на перекрестке улиц Строителей — Садовая. По предварительным данным, пострадавших нет.

Бурную реакцию у тагильчан вызвал факт отсутствия предупреждающих и ограничивающих движение знаков. «Представьте, что может случиться в ночное время суток», — размышляет читатель в комментариях.

Никаких ограждающих знаков возле ямы нет

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В Нижнем Тагиле машина улетела в яму, вырытую для ремонта теплотрассы. О необычном ДТП сообщило сообщество «Инцидент Нижний Тагил». «Водитель Lada Priora, не справившись с управлением, вылетел в яму, предназначенную для ремонта теплотрассы. Автомобиль провалился двумя колесами и буквально повис днищем на дорожном покрытии», — говорится в сообщении. Авария произошла на перекрестке улиц Строителей — Садовая. По предварительным данным, пострадавших нет. Бурную реакцию у тагильчан вызвал факт отсутствия предупреждающих и ограничивающих движение знаков. «Представьте, что может случиться в ночное время суток», — размышляет читатель в комментариях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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