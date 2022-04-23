По предварительным данным, пострадавших нет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Нижнем Тагиле машина улетела в яму, вырытую для ремонта теплотрассы. О необычном ДТП сообщило сообщество «Инцидент Нижний Тагил».

«Водитель Lada Priora, не справившись с управлением, вылетел в яму, предназначенную для ремонта теплотрассы. Автомобиль провалился двумя колесами и буквально повис днищем на дорожном покрытии», — говорится в сообщении. Авария произошла на перекрестке улиц Строителей — Садовая. По предварительным данным, пострадавших нет.

Бурную реакцию у тагильчан вызвал факт отсутствия предупреждающих и ограничивающих движение знаков. «Представьте, что может случиться в ночное время суток», — размышляет читатель в комментариях.

Никаких ограждающих знаков возле ямы нет Скрин видео из сообщества «Инцидент Нижний Тагил»