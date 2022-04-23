В Свердловской области горят 20 гектаров леса

В Свердловской области 3 пожара площадью 20 га Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области зафиксировано три лесных пожара площадью 20 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесохрана».

«На 24 апреля на территории Российской Федерации действовало 14 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 359 га. В Свердловской области зафиксировано три пожара на землях лесного фонда на площади 20 га», — сообщает пресс-служба «Авиалесохраны» на официальном сайте ведомства.

Помимо этого, в Заречном городском округе (Свердловская область) действует пожар площадью возгорания 17 гектаров. При тушении пожаров на всей территории России задействовано 908 человек, 240 единиц техники, два воздушных судна.

Ранее URA.RU сообщало о начале первых лесных пожаров в этом году. Сейчас в семи муниципальных объектах Свердловской области введен особый противопожарный режим.