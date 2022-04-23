23 апреля 2022

В Свердловской области горят 20 гектаров леса

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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , лэп, лесной пожар, пожар в лесу, дым от пожара, пожар на волчихе
В Свердловской области 3 пожара площадью 20 га Фото:

В Свердловской области зафиксировано три лесных пожара площадью 20 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесохрана».

«На 24 апреля на территории Российской Федерации действовало 14 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 359 га. В Свердловской области зафиксировано три пожара на землях лесного фонда на площади 20 га», — сообщает пресс-служба «Авиалесохраны» на официальном сайте ведомства.

Помимо этого, в Заречном городском округе (Свердловская область) действует пожар площадью возгорания 17 гектаров. При тушении пожаров на всей территории России задействовано 908 человек, 240 единиц техники, два воздушных судна.

Ранее URA.RU сообщало о начале первых лесных пожаров в этом году. Сейчас в семи муниципальных объектах Свердловской области введен особый противопожарный режим.

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В Свердловской области зафиксировано три лесных пожара площадью 20 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесохрана». «На 24 апреля на территории Российской Федерации действовало 14 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 359 га. В Свердловской области зафиксировано три пожара на землях лесного фонда на площади 20 га», — сообщает пресс-служба «Авиалесохраны» на официальном сайте ведомства. Помимо этого, в Заречном городском округе (Свердловская область) действует пожар площадью возгорания 17 гектаров. При тушении пожаров на всей территории России задействовано 908 человек, 240 единиц техники, два воздушных судна. Ранее URA.RU сообщало о начале первых лесных пожаров в этом году. Сейчас в семи муниципальных объектах Свердловской области введен особый противопожарный режим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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