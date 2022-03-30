30 марта 2022

Мэр Екатеринбурга запретил горожанам жарить шашлык

© Служба новостей «URA.RU»
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Отдых в Гилевской роще. Тюмень, шашлык, шашлыки
Запрет начнет действовать с 15 апреля Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился ввести на территории города особый противопожарный режим, который подразумевает, что жители не смогут жарить шашлыки и разводить костры в лесу. Особый режим начнет действовать с 15 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился подготовить нормативные документы и провести все необходимые мероприятия для ведения на территории уральской столицы особого противопожарного режима с 15 апреля 2022 года. Такое решение было принято в ходе заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», — сообщили в пресс-службе.

Мэр отметил 14 населенных пунктов, которые подвержены угрозе лесных пожаров, среди них поселки: Березит, Верхнемакарово, Зеленый бор, Исток, Медный, Московский, Садовый, Северка, Шабровский, Широкая речка, Шувакиш и село Горный Щит. Для контроля случаев поджогов МЧС создаст группы патрулирования и подвижных постов.

В прошлом году запрет начал действовать 26 апреля. В конце мая прошлого года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запретил посещать леса в связи с введением особого противопожарного режима. Причиной стали лесные пожары — с середины апреля в регионе выгорело более 21 тысячи гектаров. В конце июля прошлого года Орлов отменил особый противопожарный режим, который действовал в городе, но он продолжал действовать в области.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился ввести на территории города особый противопожарный режим, который подразумевает, что жители не смогут жарить шашлыки и разводить костры в лесу. Особый режим начнет действовать с 15 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился подготовить нормативные документы и провести все необходимые мероприятия для ведения на территории уральской столицы особого противопожарного режима с 15 апреля 2022 года. Такое решение было принято в ходе заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», — сообщили в пресс-службе. Мэр отметил 14 населенных пунктов, которые подвержены угрозе лесных пожаров, среди них поселки: Березит, Верхнемакарово, Зеленый бор, Исток, Медный, Московский, Садовый, Северка, Шабровский, Широкая речка, Шувакиш и село Горный Щит. Для контроля случаев поджогов МЧС создаст группы патрулирования и подвижных постов. В прошлом году запрет начал действовать 26 апреля. В конце мая прошлого года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запретил посещать леса в связи с введением особого противопожарного режима. Причиной стали лесные пожары — с середины апреля в регионе выгорело более 21 тысячи гектаров. В конце июля прошлого года Орлов отменил особый противопожарный режим, который действовал в городе, но он продолжал действовать в области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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