23 апреля 2022
22 апреля 2022

Вагоны сошли с рельсов в Тюмени

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Во время маневровых работ с рельсов сошли три вагона Фото:

Во время маневровых работ на станции Войновка в Тюмени с рельсов сошли три вагона. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщает пресс-служба межрегионального следственного управления на транспорте.

«Предварительно, на станции Войновка города Тюмень при производстве маневровых работ с рельсов сошли три вагона. Поврежден механизм стрелочных переводов, а также около 100 метров путей не общего пользования», — говорится в официальном telegram-канале Центрального МСУТ СК России.

По данным пресс-службы пострадавших нет, а над полотном уже ведутся ремонтные работы. Следователи центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку по факту происшествия.

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Во время маневровых работ на станции Войновка в Тюмени с рельсов сошли три вагона. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщает пресс-служба межрегионального следственного управления на транспорте. «Предварительно, на станции Войновка города Тюмень при производстве маневровых работ с рельсов сошли три вагона. Поврежден механизм стрелочных переводов, а также около 100 метров путей не общего пользования», — говорится в официальном telegram-канале Центрального МСУТ СК России. По данным пресс-службы пострадавших нет, а над полотном уже ведутся ремонтные работы. Следователи центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку по факту происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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