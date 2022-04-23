Вагоны сошли с рельсов в Тюмени

Во время маневровых работ с рельсов сошли три вагона Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Во время маневровых работ на станции Войновка в Тюмени с рельсов сошли три вагона. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщает пресс-служба межрегионального следственного управления на транспорте.

«Предварительно, на станции Войновка города Тюмень при производстве маневровых работ с рельсов сошли три вагона. Поврежден механизм стрелочных переводов, а также около 100 метров путей не общего пользования», — говорится в официальном telegram-канале Центрального МСУТ СК России.

По данным пресс-службы пострадавших нет, а над полотном уже ведутся ремонтные работы. Следователи центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку по факту происшествия.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Фото: официальный telegram-канал МСУТ СКР