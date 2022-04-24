Лор Зайцев назвал главную ошибку в восстановлении после COVID

25 апреля 2022 в 05:08 Размер текста - 17 +

Люди отказываются лечить последствия коронавируса, что является главной проблемой в восстановлении после COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Люди, перенесшие коронавирус и жалующиеся на проблемы с обонянием, зачастую не занимаются лечением последствий, которые могут остаться с ними навсегда. Об этом в разговоре с URA.RU заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Люди хотят, чтобы это как само пришло, так само и ушло. В этом заключается главная ошибка, как и при других заболеваниях, но так, к сожалению, не бывает. Надо настроиться на визит к врачу, на полноценную диагностику вплоть до ольфактометрии (измерение остроты обоняния — прим. URA.RU). Надо пролечиться, потому что качество носового дыхания со всех точек зрения полезно. Это вентиляция головного мозга, как работает голова в течение дня. Но многие не хотят заморачиваться», — сказал Владимир Зайцев. Как отметил отоларинголог, проблемы с обонянием могут остаться с человеком навсегда. «Есть сенсоневральный компонент, когда на уровне головного мозга. В этом случае страдают обонятельные луковицы и та доля мозга, которая отвечает за обоняние. То есть, обонятельные рецепторы работают полноценно, а обонятельный центр не в состоянии воспринимать и распознавать запахи. И это уже большая проблема. Коронавирус очень нейротропный и у нас много больных неврологических, психоневрологических, поскольку по нервной системе бьет неимоверно», — уточнил эксперт. Своевременное лечение последствия коронавируса даст шанс на восстановление обоняние, подчеркнул кандидат медицинских наук. «Пациент обращается к лор-врачу. Тот смотрит состояние полости носа и пазух, пролечивает. И только одно это порой достаточно для того, чтобы человек раздышался, и обоняние вернулось. И дальше доктор назначает дыхательную гимнастику и ароматерапию. Это то, что будет запускать обонятельные рецепторы. Помимо этого доктор назначает спрей для носа, как правило, это кортикостероидный гормональный спрей, который обладает очень мощным противоотечным и противовоспалительным действием», — добавил Владимир Зайцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Люди, перенесшие коронавирус и жалующиеся на проблемы с обонянием, зачастую не занимаются лечением последствий, которые могут остаться с ними навсегда. Об этом в разговоре с URA.RU заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Люди хотят, чтобы это как само пришло, так само и ушло. В этом заключается главная ошибка, как и при других заболеваниях, но так, к сожалению, не бывает. Надо настроиться на визит к врачу, на полноценную диагностику вплоть до ольфактометрии (измерение остроты обоняния — прим. URA.RU). Надо пролечиться, потому что качество носового дыхания со всех точек зрения полезно. Это вентиляция головного мозга, как работает голова в течение дня. Но многие не хотят заморачиваться», — сказал Владимир Зайцев. Как отметил отоларинголог, проблемы с обонянием могут остаться с человеком навсегда. «Есть сенсоневральный компонент, когда на уровне головного мозга. В этом случае страдают обонятельные луковицы и та доля мозга, которая отвечает за обоняние. То есть, обонятельные рецепторы работают полноценно, а обонятельный центр не в состоянии воспринимать и распознавать запахи. И это уже большая проблема. Коронавирус очень нейротропный и у нас много больных неврологических, психоневрологических, поскольку по нервной системе бьет неимоверно», — уточнил эксперт. Своевременное лечение последствия коронавируса даст шанс на восстановление обоняние, подчеркнул кандидат медицинских наук. «Пациент обращается к лор-врачу. Тот смотрит состояние полости носа и пазух, пролечивает. И только одно это порой достаточно для того, чтобы человек раздышался, и обоняние вернулось. И дальше доктор назначает дыхательную гимнастику и ароматерапию. Это то, что будет запускать обонятельные рецепторы. Помимо этого доктор назначает спрей для носа, как правило, это кортикостероидный гормональный спрей, который обладает очень мощным противоотечным и противовоспалительным действием», — добавил Владимир Зайцев.