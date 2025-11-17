Из-за атаки ВСУ на энергообъекты полмиллиона жителей ДНР остались без света
Абоненты в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой были обесточены
В результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру ДНР около 500 тысяч абонентов остались без электричества. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«В результате около 500 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой были обесточены», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Сразу после инцидента энергетики приступили к работам по восстановлению подачи электричества. На данный момент удалось восстановить электроснабжение в Горловке, а также частично в Донецке и Макеевке. Однако экстренные работы все еще продолжаются.
В ночь на 17 ноября произошла атака на энергетическую инфраструктуру ДНР. Противник использовал ударные беспилотники.
