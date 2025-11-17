Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Из-за атаки ВСУ на энергообъекты полмиллиона жителей ДНР остались без света

17 ноября 2025 в 10:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Абоненты в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой были обесточены

Абоненты в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой были обесточены

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру ДНР около 500 тысяч абонентов остались без электричества. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В результате около 500 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой были обесточены», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Сразу после инцидента энергетики приступили к работам по восстановлению подачи электричества. На данный момент удалось восстановить электроснабжение в Горловке, а также частично в Донецке и Макеевке. Однако экстренные работы все еще продолжаются.

В ночь на 17 ноября произошла атака на энергетическую инфраструктуру ДНР. Противник использовал ударные беспилотники.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал