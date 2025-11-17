Логотип РИА URA.RU
В США объявили о новой гонке ядерного вооружения с Россией и Китаем

The Wall Street Journal: началась гонка вооружений между США, Китаем и Россией
17 ноября 2025 в 10:56
Как пишет издание, гонка вооружения уже началась

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Между США, Россией и Китаем началась гонка ядерного вооружения. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Новая гонка ядерных вооружений настраивает США как против России, так и против Китая», — сообщает издание. По данным газеты, США готовятся к противостоянию сразу с двумя странами, в отличие от времен холодной войны. Директор Центра Скоукрофта Атлантического совета и бывший сотрудник Пентагона Мэтью Крениг отметил увеличение ядерных арсеналов. 

Ранее издание Bild писало, что с началом использования ракеты «Буревестник», Россия завершила модернизацию ядерного арсенала. Газета сообщала, что высокая маневренность новой российской ракеты расценивается НАТО серьезной угрозой. 

